Pernoitas de navios crescem quase 40% nesta temporada

As contas da APRAM traduzem a atractividade das infra-estruturas portuárias regionais para as companhias de cruzeiros. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 12 de Agosto.

"Governo esconde números das cirurgias adiadas" merece também destaque de capa nesta edição. Secretária da Saúde opta por destacar medidas em curso para minimizar impacto das altas clínicas.

No que toca às Autárquicas, o "Progresso não chega a todos por igual em Santo António". Essa é a leitura de muitos moradores dos vários sítios da freguesia que o DIÁRIO abordou em mais uma reportagem pré-eleitoral. Ainda no mesmo tópico, "Doroteia Leça quer ‘Mais pela Calheta’".

"Núcleo histórico do Lazareto permanece esquecido" é, por seu turno, o tema da rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira.

Nos 'Casos do Dia' destaque para "CMF suspende trabalhador detido pela PSP". Funcionário tinha droga e dinheiro. Viatura da autarquia foi apreendida.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.