Candidatura 'Machico com Futuro' quer repor o feriado municipal de 9 de Outubro

A candidatura ‘Machico com Futuro’ (PSD/CDS) deslocou-se esta quinta-feira, 7 de Agosto, ao Largo dos Milagres, para assumir o compromisso com a população de repor o feriado municipal de 9 de Outubro, dia em que se celebra a Festa do Nosso Senhor dos Milagres.

Na ocasião, Luís Ferreira, cabeça-de-lista da candidatura à presidência da Câmara Municipal de Machico, lembrou que, em 2019, a Câmara Municipal, sob a gestão do PS, e a Assembleia Municipal, de maioria socialista, alteraram o feriado municipal para 8 de Maio, tendo, na altura, e em vários momentos posteriores, a coligação PSD/CDS manifestado a sua discordância relativamente a essa alteração.

O candidato salientou que o 9 de Outubro, enquanto feriado municipal e associado à Festa do Nosso Senhor dos Milagres, “está muito enraizado na população de Machico”, sendo “um dia muito simbólico” para os cristãos e para todos os machiquenses no geral, sublinhando que esta questão vai além da religião, uma vez que está também relacionada com um facto histórico que faz parte da memória coletiva local e que envolve, igualmente, a comunidade emigrante e peregrinos de outras localidades.

“Achamos que é de justiça que todos nós possamos participar nesse ato de fé e também de tristeza, porque, no fundo, aconteceu uma desgraça devido à aluvião de 1803”, afirmou Luís Ferreira, reforçando que existe um sentimento muito forte na população de Machico relativamente a esta data e a tudo aquilo que ela representa.

E é por respeito a esse sentimento e à semelhança do que acontece noutros concelhos da Região, que a candidatura liderada por Luís Ferreira defende que Machico pode comemorar o Feriado Municipal num dia e o dia do Concelho noutro, sendo o feriado municipal reposto a 9 de Outubro e o dia 8 de Maio, que é também uma data importante para o concelho, reservado às comemorações do Dia do Concelho.

O candidato recordou ainda que esta questão foi também alvo de uma petição pública com mais de 1.700 assinaturas, mas que foi ignorada completamente pela gestão socialista,

Nesse sentido e tendo em conta o sentimento de frustração generalizado da população, a reposição do feriado municipal a 9 de Outubro será uma das primeiras medidas a serem tomadas, em Assembleia Municipal, pela coligação PSD/CDS.