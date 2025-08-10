Temperatura volta a subir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 10 de Agosto, na Madeira, uma pequena subida da temperatura e períodos de céu muito nublado.



O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) de sueste nas terras altas até ao fim da manhã.

As temperaturas vão variar entre os 23 e os 31 ºC no Funchal e os 21 e 26 ºC no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O serviço nacional meteorológico colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente até terça-feira. Durante o mesmo período, as regiões montanhosas estão sob aviso laranja. Em causa está "a persistência de valores elevados [e muito elevados] da temperatura máxima".

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de norte na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.