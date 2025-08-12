Benfica afasta Nice e vai defrontar Fenerbahçe no play-off

O Benfica qualificou-se hoje para o play-off da Liga dos Campeões em futebol, no qual vai defrontar os turcos do Fenerbahçe, ao vencer em casa os franceses do Nice por 2-0, na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Depois do triunfo em França, igualmente por 2-0, os 'encarnados' impuseram-se na Luz com golos dos noruegueses Fredrik Aursnes, aos 19 minutos, e Andreas Schjelderup, aos 27.

No play-off, o Benfica defronta a equipa do português José Mourinho, que afastou hoje os neerlandeses do Feyenoord (5-2 em casa, após 1-2 fora), com primeira mão em Istambul, em 20 de agosto, e segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 27.