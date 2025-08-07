Braga vence na Roménia e adianta-se na corrida ao play-off

O Sporting de Braga adiantou-se hoje ao Cluj na corrida ao play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, ao vencer por 2-1 na Roménia, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Depois de terem eliminado o Levski Sofia na ronda anterior, os bracarenses bateram os romenos com dois golos do médio francês Gorby Baptiste, aos 17 e 50 minutos, sendo que, pelo meio, o gambiano Sheriff Sinyan empatou o encontro, aos 29.

A partida da segunda mão está agendada para 14 de agosto, em Braga, e o vencedor desta eliminatória irá defrontar, em 21 e 28 de agosto, o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, ou o Noah, da Arménia, no play-off, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga.