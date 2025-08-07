Braga e Santa Clara procuram ficar mais próximos dos play-off

O Sporting de Braga defronta hoje o Cluj, na Roménia, pelas 19:30 locais (17:30 de Lisboa), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, com os olhos no play-off de acesso à fase de liga.

Após superar os búlgaros do Levski Sófia na segunda pré-eliminatória, com um empate em reduto alheio (0-0) e um triunfo caseiro, após prolongamento (1-0), o Sporting de Braga reencontra uma equipa que defrontou na edição 2012/13 da Liga dos Campeões.

Embora o técnico 'arsenalista', Carlos Vicens, considere improvável resolver já a eliminatória com o experiente Cluj na Roménia, um triunfo da equipa portuguesa deixa-a mais perto do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Caso supere o Cluj, uma equipa que soma já nove partidas oficiais em 2025/26, com o saldo de três vitórias, três empates e três derrotas, o Sporting de Braga vai defrontar no play-off o Lincoln Red Imps (Gibraltar) ou o Noah (Arménia).

O jogo do Sporting de Braga com o Cluj, na Roménia, relativo à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, está agendado para as 19:30 locais (17:30 de Lisboa), e terá a arbitragem de Elchin Masiyev, do Azerbaijão.

Irlandeses nos Açores

O Santa Clara defronta hoje o Larne, na Irlanda do Norte, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, num duelo em que procura ganhar vantagem rumo ao play-off.

Após eliminarem os croatas do Varazdin na fase anterior da Liga Conferência, recuperando de um 2-1 na primeira mão com um 2-0 em casa, os açorianos travam agora argumentos com o Larne, a escassos dias da estreia na I Liga, no domingo, em casa do Famalicão.

O Santa Clara, quinto classificado na época passada, vai bater-se nesta sua terceira campanha europeia com um adversário que vem da primeira ronda e que eliminou o Auda, da Letónia, e o Prishtina, do Kosovo, respetivamente, no desempate por grandes penalidades.

Caso saia vitorioso do confronto com o Larne, a formação insular, orientada por Vasco Matos, vai encontrar no play-off, que antecede a fase de liga da Liga Conferência, os kosovares do Ballkani ou os irlandeses do Shamrock Rovers.

Os açorianos visitam o Larne, hoje, pelas 20:00, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, numa partida que será dirigida pelo árbitro sueco Adam Ladebäck.