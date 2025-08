Benfica vence em Nice e fica mais perto do play-off

O Benfica deu hoje um passo importante para se apurar para o play-off de acesso à Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao Nice, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

O avançado croata Franjo Ivanovic, contratado na semana passada ao Union Saint-Gilloise, foi titular no 'onze' de Bruno Lage e inaugurou o marcador aos 53 minutos, antes de o recém-entrado Florentino aumentar a vantagem, aos 88.

A partida da segunda mão está agendada para terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo que o vencedor da eliminatória irá defrontar os turcos do Fenerbahçe, de José Mourinho, ou os neerlandeses do Feyenoord no play-off, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga da 'Champions', em 20 e 27 de agosto.