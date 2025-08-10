Sporting de Braga eficaz vence Tondela perdulário

O Sporting de Braga venceu hoje o Tondela, 3-0, na primeira jornada da I Liga de futebol, resultado que reflete a superioridade dos minhotos e penaliza a ineficácia dos beirões na primeira parte.

Com golos de Vítor Carvalho (24 minutos), Pau Victor (37) e Ricardo Horta (83, de penálti), o Sporting de Braga entra a ganhar no campeonato, o que só tinha acontecido uma vez nas cinco temporadas anteriores.

A meio de uma importante pré-eliminatória europeia, que pode dar acesso ao play-off da Liga Europa, Carlos Vicens operou uma revolução no 'onze', com oito alterações, mantendo apenas o guarda-redes Hornicek, o defesa central Paulo Oliveira e o médio Gorby.

O Tondela, campeão da II Liga da época passada, entrou pressionante e personalizado e, logo aos seis minutos, após um erro Vítor Carvalho, que ofereceu a bola a Miro, este tirou Paulo Oliveira do caminho e rematou de zona central para boa defesa de Hornicek.

Roger tentou de fora da área um remate potente, mas Bernardo Fontes mostrou atenção (08) e foi mesmo o Tondela a estar muito perto de marcar: Miro isolou Yarlen que, na cara de Hornicek, atirou ligeiramente ao lado (14).

Aos 23 minutos, os papéis inverteram-se com Yarlen (19 anos) a servir Miro e este a falhar de forma flagrante o desvio.

Já perante alguns assobios de descontentamento das bancadas, o Sporting de Braga inaugurou o marcador logo a seguir, após um canto cobrado por Lelo, o brasileiro Vítor Carvalho, de cabeça, aproveitou bem a falha de marcação da defesa contrária (24).

O futebol dos minhotos não melhorou muito, mas a verdade é que o segundo golo chegou ainda na primeira parte, com Gorby a descobrir Lelo na ala esquerda e este a assistir para Pau Víctor encostar (37) -- primeiro golo do reforço mais caro da história do Sporting de Braga (12 milhões de euros), ex-FC Barcelona, na estreia como titular.

No início da segunda parte, logo após uma decisão disparatada do árbitro Cláudio Pereira a assinalar grande penalidade a favor do Tondela, por suposta mão de Vítor Carvalho, erro prontamente corrigido pelo VAR, o Sporting de Braga trocou Paulo Oliveira e Pau Víctor por Lagerbielke e Ricardo Horta.

Já no Tondela, Ivo Vieira lançou Xabi Huarte e Afonso Rodrigues, mas a sua equipa não conseguiu mais criar perigo como na primeira parte.

Os treinadores fizeram ainda mais substituições e o jogo perdeu ritmo, merecendo nota apenas o terceiro golo da equipa da casa, com Ricardo Horta a converter uma grande penalidade após falta sobre ele cometida por Brayan Medina (83).