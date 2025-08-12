Benfica procura confirmar presença no play-off na recepção ao Nice

O Benfica procura hoje confirmar em casa a qualificação para o play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, depois da vitória em Nice, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na semana passada.

O triunfo por 2-0 na visita à Côte d'Azur, com golos do estreante Ivanovic e de Florentino, praticamente sentenciou a passagem dos 'encarnados', que agora recebem os franceses no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, com arbitragem do italiano Marco Guida.

Para garantir a qualificação para o play-off, a formação comandada por Bruno Lage poderá empatar ou até perder, neste caso por um golo de diferença, naquele que será o primeiro jogo oficial em casa esta época, face ao adiamento da partida da primeira jornada da I Liga, com o Rio Ave, precisamente devido aos compromissos europeus.

Caso confirme a presença na derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga, o Benfica já sabe que irá defrontar os turcos do Fenerbahçe ou os neerlandeses do Feyenoord, sendo que a formação de José Mourinho está em desvantagem, após ter perdido por 2-1 em Roterdão.

O emblema lisboeta 'espreita', assim, a sua quinta presença seguida na fase principal da 'Champions' e a 15.ª nas últimas 16 temporadas, em que apenas falhou esse objetivo em 2020/21, então na caindo na terceira pré-eliminatória, jogada a um só jogo, devido à pandemia de covid-19, perante os gregos do PAOK, então comandados por Abel Ferreira.