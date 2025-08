Braga à procura da vantagem na terceira pré-eliminatória diante do Cluj

O Sporting de Braga vai procurar na quinta-feira ultrapassar os romenos do Cluj, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, e ficar mais perto do play-off de qualificação para a Liga Europa de futebol.

Depois de ter deixado para trás os búlgaros do Levski Sófia, na segunda pré-eliminatória, face ao nulo (0-0) na primeira mão e ao triunfo no Minho, graças a um golo do espanhol Fran Navarro, no prolongamento, os bracarenses têm agora pela frente uma equipa romena.

Os minhotos são favoritos diante de um conjunto que na liga do seu país segue na 13.ª posição da tabela, por culpa de uma vitória, logo na primeira ronda, um empate e dois desaires nos últimos dois jogos.

Caso a equipa comandada pelo espanhol Carlos Vincens avance para o play-off, irá medir forças com os arménios do Noah ou os gibraltinos do Lincoln Red Imps, primeiro em casa adversária (21 de agosto) e depois em Braga (28 de agosto).

Por outro lado, num cenário de insucesso neste play-off, o Sporting de Braga também já sabe que será despromovido à Liga Conferência e que o seu opoente será o derrotado da eliminatória entre os suecos do Hacken e os noruegueses do Brann.

Sporting de Braga e Cluj defrontam-se em Cluj-Napoca, pelas 17:30 (horas de Lisboa), num encontro que será dirigido pelo azeri Elchin Masiyev, com a segunda mão a disputar-se em Braga, no dia 14, a partir das 19:30.

Igualmente na quinta-feira, e na condição de 'relegado' da 'Champions', vai a jogo o Panathinaikos, do treinador português Rui Vitória, que foi afastado pelo Rangers, da Escócia, pelo que na Liga Europa terá agora de eliminar o Shakhtar Donetsk para entrar no play-off.