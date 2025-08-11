Passageiro inconsciente obriga a aterragem de emergência na Madeira
Um avião teve de aterrar de emergência há instantes no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo porque um passageiro sentiu-se mal a bordo.
Ao que foi possível apurar, a pessoa está inconsciente no interior da aeronave.
Para o local já foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).
