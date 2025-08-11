Trabalhador da CMF detido com droga e dinheiro

Um homem na casa dos 50 anos, funcionário da Câmara Municipal do Funchal, foi detido na última semana pela Polícia de Segurança Pública por tráfico de estupefacientes.

Segundo o DIÁRIO apurou, a detenção ocorreu na passada quarta-feira, ao final da tarde, quando o trabalhador que desempenha funções na divisão de limpeza urbana da CMF se encontrava ao serviço, no centro do Funchal.

O homem, ao que tudo indica já referenciado pelas autoridades, foi alvo de uma revista por parte dos agentes da PSP, que encontraram na sua posse produto estupefaciente e dinheiro.

O indivíduo foi detido e os produtos apreendidos, assim como o carro da câmara que conduzia.

Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal garantiu que “foi instaurado um procedimento disciplinar ao trabalhador em causa, bem como a medida cautelar de suspensão preventiva”.

O trabalhador foi presente a Tribunal e ficou com Termo de Identidade e Residência.