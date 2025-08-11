Trabalhador da CMF detido com droga e dinheiro
Câmara instaurou um procedimento disciplinar ao trabalhador, bem como a medida cautelar de suspensão preventiva
Um homem na casa dos 50 anos, funcionário da Câmara Municipal do Funchal, foi detido na última semana pela Polícia de Segurança Pública por tráfico de estupefacientes.
Segundo o DIÁRIO apurou, a detenção ocorreu na passada quarta-feira, ao final da tarde, quando o trabalhador que desempenha funções na divisão de limpeza urbana da CMF se encontrava ao serviço, no centro do Funchal.
O homem, ao que tudo indica já referenciado pelas autoridades, foi alvo de uma revista por parte dos agentes da PSP, que encontraram na sua posse produto estupefaciente e dinheiro.
O indivíduo foi detido e os produtos apreendidos, assim como o carro da câmara que conduzia.
Ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal garantiu que “foi instaurado um procedimento disciplinar ao trabalhador em causa, bem como a medida cautelar de suspensão preventiva”.
O trabalhador foi presente a Tribunal e ficou com Termo de Identidade e Residência.
