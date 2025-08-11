Mais dois jovens expulsos do Lido após desordem
Dois indivíduos foram hoje expulsos do Complexo Balnear do Lido, no Funchal, após entrarem em confronto com um funcionário desta praia.
Segundo uma testemunha, os jovens foram chamados a atenção pelo funcionário, mas não acataram as ordens e proferiram palavras ofensivas à frente de várias crianças.
Além disso, tentaram também agredir o funcionário, que acabou por alertar as autoridades.
A Polícia Marítima deslocou-se ao local e tomou conta da ocorrência.
Os jovens foram expulsos da praia, à semelhança do que aconteceu no último sábado.
Jovens provocam distúrbios e são expulsos do Lido
Um grupo de rapazes, com idade compreendida entre os 20 e os 25 anos, foi ontem expulso do Complexo Balnear do Lido após ter causado distúrbios naquela praia.
