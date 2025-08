Montenegro em choque com partida precoce de um "exemplo de dedicação"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, mostrou-se hoje chocado com a "partida inesperada e precoce" do ex-jogador de futebol Jorge Costa, considerando que foi "um exemplo de dedicação e entrega" às equipas que integrou.

Através das redes sociais, Luís Montenegro manifestou as sentidas condolências à família e amigos de Jorge Costa, assim como à Seleção Nacional de futebol e ao FC Porto.

"Um choque esta partida inesperada e precoce do Jorge Costa, um atleta da minha geração e um exemplo de dedicação e entrega às equipas de que fez parte e à nossa seleção nacional", lamentou o primeiro-ministro.

O antigo internacional do FC Porto e atual diretor para o futebol profissional dos 'azuis e brancos', Jorge Costa, morreu hoje aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, disse à Lusa fonte do Hospital São João.

Segundo a mesma fonte, Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, verificando-se o óbito, depois de ter sido transportado para o hospital após ter-se sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tornando-se um dos defesas mais marcantes da história dos portistas, com os quais conquistou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito vezes a I Liga, cinco a Taça de Portugal e cinco a Supertaça. Pela seleção portuguesa foi internacional AA 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial sub-20 de 1991.