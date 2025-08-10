Assaltaram frutaria na Ajuda e causaram prejuízo de 10 mil euros

Uma frutaria localizada na Rua Vale da Ajuda, no Funchal, foi assaltada na madrugada de hoje, por volta das 5 horas.

Segundo fonte da empresa, os assaltantes forçaram a porta do estabelecimento com recurso a um pé-de-cabra e provocaram um prejuízo na loja à volta de 10 mil euros.

Os indivíduos, ambos encapuzados, furtaram duas balanças de elevado valor e danificaram a máquina das moedas. Apesar de não terem conseguido levar dinheiro, quando ouviram o som do alarme fugiram com duas balanças, tendo uma delas acabado por cair ao chão à saída da frutaria, tendo ficado completamente destruída.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e esteve a recolher elementos para a investigação, nomeadamente as impressões digitais deixadas pelos autores do crime. Terão também visionado as imagens do circuito de videovigilância para tentar identificá-los.

Sabe-se que além da frutaria os assaltantes tentaram também assaltar outros estabelecimentos nas imediações, mas sem sucesso.

Esta foi a primeira vez que esta frutaria foi alvo de um assalto.