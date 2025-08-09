Jovens provocam distúrbios e são expulsos do Lido

Um grupo de rapazes, com idade compreendida entre os 20 e os 25 anos, foi ontem expulso do Complexo Balnear do Lido após ter causado distúrbios naquela praia.

Segundo um banhista que assistiu à situação, tudo começou quando os jovens entraram na zona leste da praia com um rádio com a música “nas alturas”, o que incomodou quem decidiu ir a banhos no local.

Os jovens foram chamados à atenção, mas ignoraram as ordens do nadador-salvador e recusaram baixar o volume da música. Além disso, conta a mesma fonte, apresentavam um comportamento alterado e, em tom de provocação, chegaram mesmo a fazer frente ao nadador-salvador que se viu obrigado a informar as autoridades.

Passado cerca de 30 minutos, chegaram ao local dois elementos da Polícia Marítima que terão identificado pelos menos um dos rapazes do grupo, alegadamente por estar sob efeito de estupefacientes. Uma situação que o DIÁRIO não conseguiu confirmar, apesar do referido banhista ter sublinhado que o próprio agente policial comentou o cheiro peculiar existente no espaço.

Sabe-se apenas que o grupo foi expulso deste complexo balnear, exigindo o valor que pagaram pela entrada, o que não aconteceu.

O banhista que assistiu à desordem queixa-se de que “estas situações têm sido recorrentes nesta praia” e lamenta que não haja mais controle por parte das entidades competentes no que toca às entradas, essencialmente de jovens que “chegam com o intuito de importunar os outros”.