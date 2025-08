Nice é obstáculo inédito e 'desconhecido' à ambição do Benfica

O Benfica começa a jogar o futuro na Liga dos Campeões 2025/26 de futebol com o Nice, um adversário 'desconhecido' no caminho que as 'águias' precisam de ultrapassar para chegarem ao play-off de acesso à competição.

A primeira mão joga-se na quarta-feira, na Allianz Riviera, em Nice, às 20:00 (horas em Lisboa), cerca de uma semana antes de o Benfica receber no Estádio da Luz os franceses, a 12.ª equipa gaulesa que os 'encarnados' encontram numa competição europeia.

Esta terceira pré-eliminatória da 'Champions' coloca frente a frente o vice-campeão da I Liga, atrás do Sporting, e o quarto classificado da última edição da Ligue 1, que apurou diretamente o campeão Paris Saint-Germain, Marselha e Mónaco.

Será um duelo inédito para as 'águias', que na sua longa história, entre Liga dos Campeões/Taça dos Clubes Campeões Europeus, Liga Europa/Taça UEFA ou Taça das Taças, defrontaram Bordéus, Mónaco, PSG, Lyon, Lille, Marselha, Saint-Étienne, Toulouse, Bastia, Nantes e Montpellier.

Na história, os 'encarnados' disputaram 39 jogos da UEFA com franceses, alguns dos quais a duas mãos, a eliminar diretamente, outros em fase de grupos, e têm um registo de 10 apuramentos em 13 possíveis.

Nas três ocasiões em que não teve sucesso, o Benfica foi afastado por Bordéus, na Taça das Taças de 1986/87 (segunda ronda), com um empate em Lisboa (1-1) e derrota fora (1-0), pelo Bastia, na Taça UEFA de 1997/98 (primeira ronda), com 0-0 na Luz e 1-0 fora, e pelo Marselha na Liga Europa de 2023/24 (quartos de final), com 2-1 em casa e 1-0 em França, numa eliminatória decidida nos penáltis (4-2).

Agora, a equipa lisboeta precisa de ultrapassar a terceira pré-eliminatória da principal competição e, em caso de sucesso, ainda superar um play-off, para se juntar ao Sporting na fase de liga da 'Champions', o que lhe dará mais uns milhões de euros pela participação.

O jogo com o Nice acontece poucos dias depois de a equipa lisboeta ter batido o rival Sporting (1-0) e conquistado a sua 10.ª Supertaça, numa época de começo atípico para as 'águias', que apenas se apresentaram ao trabalho em meados de julho, com duas semanas de férias.

Os 'encarnados' disputaram até final de junho o Mundial de clubes -- competição em que foram eliminados pelo campeão Chelsea nos oitavos de final -- e em relação ao Nice têm menos três semanas de pré-época, com os franceses a regressarem ao trabalho em 23 de junho, ainda a equipa de Bruno Lage estava a competir nos Estados Unidos.

Nos gauleses, que mantém o treinador Franck Haise, o objetivo é também estar na fase de liga da prova milionária, no que seria uma estreia na 'Champions', embora a equipa tenha disputado duas edições da antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus.

É preciso recuar até à década de 50, quando o Nice esteve na TCCE de 1956/57 e de 1959/60, em ambas atingindo os quartos de final.

No atual plantel dos franceses, em destaque continua o defesa central internacional brasileiro Dante, que, aos 41 anos, mantém-se como o capitão, naquela que será a sua 10.ª época pelo emblema do sul de França.

Além de Dante, o avançado costa-marfinense Evan Guessand, melhor marcador da última temporada, com 13 golos, é outro dos 'trunfos' em 2025/26, época para a qual chegaram o extremo sueco Isak Jansson (ex-Rapid Viena), o central Oppeng (ex-Norrkoping) e o guarda-redes senegalês Yehvann Diouf (ex-Reims), bem como os jovens Gabin Bernardeau, a custo zero, e Juma Bah, por empréstimo do Manchester City.

No Benfica, são várias as novidades, numa época que terá eleições no clube em outubro, e com o futebol 'encarnado' à procura de um regresso ao sucesso, após duas temporadas muito abaixo das expectativas.

O plantel perdeu três titulares, nomeadamente Di María, Álvaro Carreras e Orkun Kökçü, e viu chegar os laterais Amar Dedic e Rafael Obrador, os médios Richard Rios - a contratação mais cara da história do clube (27 ME) - e Enzo Barrenechea, e o avançado Franjo Ivanovic, o mais recente dos reforços.