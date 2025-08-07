Italiano Marco Guida arbitra receção do Benfica ao Nice

O italiano Marco Guida arbitrará a receção do Benfica aos franceses do Nice, na terça-feira, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, penúltima de acesso à fase de liga, anunciou hoje a UEFA.

O 'juiz', de 44 anos e internacional desde 2014, vai ter como assistentes os compatriotas Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti, enquanto Matteo Marchetti será o quarto árbitro, cabendo a Aleandro Di Paolo as funções de videoárbitro (VAR), coadjuvado por Michael Fabbri.

Marco Guida nunca dirigiu jogos do Benfica nas provas europeias, sendo que as 'águias' partem em vantagem para o reencontro com o Nice, agendado para terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, na sequência da vitória em França (2-0), na quarta-feira.

A UEFA nomeou ainda o alemão Sascha Stegemann e o dinamarquês Jakob Sundberg para arbitrarem as receções do Sporting de Braga e do Santa Clara aos romenos do Cluj e aos norte-irlandeses do Larne, respetivamente, na próxima quinta-feira, da terceira ronda preliminar da Liga Europa e da Liga Conferência.

Os minhotos vão defender a vantagem tangencial alcançada na Roménia (2-1) a partir das 19:30, no Estádio Municipal de Braga, ao passo que os açorianos entrarão em campo às 19:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, após o triunfo folgado na Irlanda do Norte (3-0).

A exemplo do Benfica, Sporting de Braga e Santa Clara precisam de ultrapassar essa ronda e os play-offs para acederem à fase de liga da competição continental em que estão inseridos.

Na Liga Conferência, também na próxima quinta-feira, António Nobre foi designado para dirigir a receção dos turcos do Besiktas, dos internacionais portugueses João Mário e Rafa Silva, aos irlandeses do St. Patrick's, com André Narciso no VAR.