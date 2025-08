Benfica começa hoje a jogar em Nice futuro na 'Champions' 2025/26

O Benfica começa hoje em casa do Nice a definir o futuro na Liga dos Campeões de futebol, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória, no qual terá de fora o extremo turco Aktürkoglu, lesionado.

Os 'encarnados' precisam de passar a fase de eliminatórias da 'Champions' para se juntarem ao Sporting na fase de liga, com o Nice a ser o primeiro obstáculo, e, em caso de sucesso, terão pela frente no play-off o Fenerbahçe, de José Mourinho, ou o Feyenoord.

O jogo de hoje na Allianz Riviera, em Nice, é o primeiro com os franceses, numa eliminatória que prosseguirá na próxima semana, com a segunda mão no Estádio da Luz, também a partir das 20:00 (horas de Lisboa).

O Nice é um oponente inédito na longa história europeia do Benfica, que já defrontaram em outras campanhas Bordéus, Mónaco, PSG, Lyon, Lille, Marselha, Saint-Étienne, Toulouse, Bastia, Nantes e Montpellier.

O adversário de hoje chegou à qualificação para a fase de liga da 'Champions' de 2025/26 como quarto classificado na Liga francesa, enquanto o Benfica foi vice-campeão na I Liga, atrás do campeão Sporting.

Em Nice, Bruno Lage tem como baixa de última hora Aktürkoglu, que foi titular na vitória na Supertaça com o Sporting (1-0), enquanto os franceses não deverão contar com Evann Guessand, melhor marcador da equipa na Ligue 1 da última época.

O jogo de hoje, com início às 20:00, terá arbitragem do inglês Michael Oliver.