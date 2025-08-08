"A nossa preocupação é criar uma identidade muito forte"

Na antevisão à recepção ao Lusitânia de Lourosa, que vai marcar o arranque do Marítimo na II Liga esta temporada, Vítor Matos considera tratar-se de "um jogo típico de início de campeonato", mas alertando que "desde já é fundamental a equipa mostrar-se bastante competitiva e colocando em campo tudo aquilo que tem a ver com a nossa identidade e a nossa forma de estar e jogar".

Relativamente ao adversário que vai enfrentar no arranque da presente edição da II Liga, o treinador do Marítimo alerta para o facto do Lusitânia de Lourosa vir de uma excelente pré-temporada. "Foram campeões da Liga 3 no que foi um ano bastante positivo para o Lourosa e temos que entender, nesta fase de início de época, todos estes momentos. Treinamos durante estas seis semanas para conseguir chegar ao primeiro jogo o mais competitivo possível", sublinha.

Vítor Matos revela que "a nossa preocupação é criar uma identidade forte", mas na certeza de que "o processo não estará concluído na primeira jornada, dado que se trata de um processo de construção e de desenvolvimento, que vai ganhando consistência ao longo do tempo, conseguindo então fazer o que queremos durante mais tempo ao longo dos 90 minutos".

"Recuperar o caldeirão e o espírito de um clube mais do que uma equipa"

"A maior preocupação tem a ver connosco, pois, quando jogamos contra uma equipa na primeira jornada, temos que tomar em atenção em que estado estão as nossas armas de forma a causar mais danos ao adversário", sustenta o treinador.

Relativamente ao jogo com o Nacional, Vítor Matos considera ter ficado sobretudo "muito satisfeito e muito confortável por ver as bancadas bem preenchidas pelos nossos adeptos, que nos apoiaram e criaram aquele excelente ambiente e isso terá de ser o mote para aquilo que será a época".

"Se recuperarmos este espírito do caldeirão a ferver, vamos recuperar o espírito de que um jogo em casa é sempre muito marcante para nós, pois mais que uma equipa somos um clube, criando esta identidade", desenvolve.

Confrontado com as lacunas que ainda o plantel apresenta para uma época longa e desgastante, Vítor Matos contornou a questão. "O mercado está articulado com o clube e acho que isso é o mais importante. Reforços a chegar terão de trazer qualidade para o plantel e isso, naturalmente, que até ao fecho do mercado está sempre em aberto", avança.

"A minha maior preocupação e, ao mesmo tempo, a minha maior satisfação, é o nível de compromisso que o grupo apresenta, o elevado nível de auto exigência que demonstra, a concentração que leva para todos os treinos, tudo isso é fantástico. Já disse inicialmente, o reforço importante para esta época é a intensidade e a exigência que metemos em cada treino, não há dúvidas quanto a isso", conclui Vítor Matos.