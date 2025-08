Paulo Mendes na frente dos RGT

Paulo Mendes, com o Porsche 992 GT3, que estreou há um ano nesta mesma prova, segue na frente entre os pilotos que estão ao volante de viaturas RGT.

O piloto madeirense dispõe de uma vantagem de 16,8 segundos sobre o belga Joachim Wagemans que está aos comandos de um Alpine A110 RGT.

Terceiro, Filipe Freitas esteve na dianteira do agrupamento mas deu um toque com a traseira do seu Porsche 991 GT3 e está agora a cerca de um minuto e meia do comandante. Miguel Andrade, também num Porsche 991 GT3, é quarto, bastante distante dos pilotos que o antecedem na classificação.