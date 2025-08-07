Bilhetes à venda para o jogo com o Lusitânia de Lourosa
O Marítimo inicia a sua participação no domingo, jogando pelas 14 horas
O Marítimo tem já disponíveis nas suas duas lojas oficiais, localizadas no estádio e ao Almirante Reis, os bilhetes para com o Lusitânia de Lourosa, que vai marcar a estreia verde-rubra na presente edição da II Liga.
Deste modo, o clube informa que o sócio criança e o sócio jovem pagam 3 euros para um bilhete que dá acesso a todas as bancadas, enquanto os restantes sócios pagam 3 euros para as duas Bancadas Topo, 6 euros para a Bancada Lateral e 9 euros para a Bancada Central. Já para o público em geral , os bilhetes custam 5 euros (Bancadas Topo), 10 euros (Lateral) e 15 euros (Central).
Os detentores dos Lugares Anuais têm acesso gratuito ao estádio.
O Marítimo recebe o Lusitânia de Lourosa no domingo, 10 de Agosto, em jogo agendado para as 14 horas.