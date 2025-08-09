Carro sai de estrada e cai vários metros na Fajã da Ovelha

Um carro despistou-se há instantes na Fajã da Ovelha e saiu de estrada, caindo de uma altura aproximada a 30 metros.

Para o local foram mobilizados 12 elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, incluindo a equipa de resgate em montanha, que vai proceder ao resgate do condutor que está numa zona de escarpa.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também está no local, assim como a Polícia de Segurança Pública.

A vítima, um homem português com cerca de 50 anos, saiu do carro pelos próprios meios.