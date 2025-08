Filipe Freitas na frente dos RGT

O piloto Filipe Freitas, com um Porsche 991 GT3, é o primeiro entre os concorrentes com viaturas RGT a meio do segundo dia de competição do Rali da Madeira.

O piloto dispõe de uma vantagem de 4,1 segundos sobre Paulo Mendes, que utiliza o Porsche 992 GT3 estreado há um ano nesta mesma prova. O terceiro posto neste agrupamento é ocupado pelo belga Joachim Wagemans, aos comandos de um Alpine A110 RGT, a mais de um minuto do comandante. Nos lugares imediatos mas distantes dos primeiros estão Miguel Andrade e Paulo Carvalheiro, ambos em Porsche 991 GT3.