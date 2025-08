Fenerbahçe, de José Mourinho, perde em tempo de compensação com Feyenoord

Os turcos do Fenerbahçe, treinados pelo português José Mourinho, ficaram hoje em desvantagem na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, penúltima ronda antes da fase de liga, ao perderem na visita aos neerlandeses do Feyenoord (2-1).

Em Roterdão, o marroquino Sofyan Amrabat (86 minutos) ainda igualou para os visitantes, na sequência do golo inaugural de Quinten Timber (19), mas os anfitriões chegaram à vitória em tempo de compensação, devido ao tento do argelino Anis Hadj-Moussa (90+1).

O defesa direito português Nélson Semedo foi lançado pelo Fenerbahçe aos 58 minutos, uma semana depois de ter chegado oriundo dos ingleses do Wolverhamtpon, de Vítor Pereira, enquanto o extremo Gonçalo Borges ficou no banco de suplentes do Feyenoord.

Os turcos, que se estrearam oficialmente pela segunda época seguida sob orientação de José Mourinho, necessitarão de reverter em Istambul a desvantagem frente aos neerlandeses, vencedores em 1969/70, no formato de Taça dos Clubes Campeões Europeus, para continuarem a almejar o regresso à fase principal 17 anos depois.

O vencedor dessa eliminatória do caminho das ligas vai medir forças nos play-offs com Nice ou Benfica, campeão em 1960/61 e 1961/62, que triunfou em França (2-0), graças ao tento do reforço croata Franjo Ivanovic, em estreia pelos 'encarnados', aos 53 minutos, e do suplente Florentino Luís, aos 88.

Já os búlgaros do Ludogorets, comandados por Rui Mota, empataram na receção aos húngaros do Ferencváros (0-0), utilizando o defesa central Dinis Almeida a tempo inteiro.

Titular no Lech Poznan, na companhia do defesa direito Joel Pereira, o lateral esquerdo João Moutinho assistiu para o único golo dos polacos na derrota caseira perante os sérvios do Estrela Vermelha (3-1).

A segunda mão da terceira ronda preliminar da Liga dos Campeões decorre em 12 de agosto, com os vencedores dos seis duelos do caminho dos campeões e dos quatro do trajeto das ligas a rumarem aos play-off de acesso à fase de liga da 71.ª edição da principal prova europeia de clubes, enquanto os derrotados serão relegados para a Liga Europa.