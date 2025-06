Abertas candidaturas à 4.ª edição do Prémio Anual de Prevenção do Afogamento e Segurança

A 4.ª edição do Prémio Anual de Prevenção do Afogamento e Segurança Aquática (PAPASA) arrancou oficialmente esta semana, "com o período de candidaturas aberto entre 1 de Junho e 10 de Julho de 2025", informa a entidade promotora, a Red Seagull Portugal. "O prémio pretende distinguir iniciativas que se destaquem na promoção da segurança aquática e na prevenção de afogamentos, tanto em Portugal continental como nas regiões autónomas", informa.

"A avaliação das candidaturas será realizada por uma Comissão de Reconhecimento composta por entidades de referência na área da segurança aquática", incluindo o ISN – Instituto de Socorros a Náufragos (Portugal), a APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil (Portugal), o IDRA – The International Drowning Researchers' Alliance (Internacional), a SOBRASA – Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Brasil), a ENAF SALVA – Escola de natação e de Salvamento Aquático (Cabo Verde) e o Santa Teresa Lifeguards (Costa Rica). "Estas organizações asseguram uma perspetiva técnica, multidisciplinar e internacional, valorizando boas práticas e projetos com impacto real na prevenção de afogamentos", refere.

Como referido, as candidaturas ao PAPASA 2025 podem ser submetidas até 10 de Julho, "de forma directa - por indivíduos ou instituições que desejem apresentar os seus próprios projetos - ou indireta, através da nomeação de terceiros que se destaquem pela sua atuação na área. O formulário está disponível no site oficial da Red Seagull Portugal, aqui ou, mais directo, aqui.

Etapas do Concurso

Candidaturas: 1 junho a 10 julho

Avaliação do Júri: 11 a 20 julho

Votação Institucional: 21 a 23 julho

Votação Pública nas Redes Sociais: 23 julho (durante 24h)

Divulgação dos Vencedores: 25 julho, Dia Mundial da Prevenção do Afogamento

"O PAPASA reconhece e divulga boas práticas em cidadania aquática, civismo náutico, salvamento e ações de sensibilização, com o objetivo de criar uma cultura mais forte de segurança e prevenção em meios aquáticos", reforça, pelo que "se conhece ou integra um projeto com impacto nesta área vital, esta é a oportunidade de o dar a conhecer ao país e ao mundo. Juntos, podemos salvar vidas", insta os potenciais interessados.