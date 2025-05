Nutricionista alerta para as consequências de não beber água suficiente

Tatiana Silva, nutricionista de profissão, explicou ao DIÁRIO-Alimentação que a água tem um papel preponderante em praticamente todos os processos do organismo, sublinhando que a ingestão diária recomendada não pode ser relegada para segundo plano, porque poderá resultar em sérias consequências para a saúde.

Todas as nossas funções orgânicas são através da água, nomeadamente, a circulação, a digestão, todo o transporte de nutrientes, eliminação de substâncias tóxicas e, até o próprio funcionamento do trânsito intestinal. Hoje em dia ouvimos falar muito sobre obstipação e, às vezes, o simples beber a quantidade de água necessária para cada organismo, em função da idade, do sexo, do peso e da própria altura do ano, pode resolver essas situações. Tatiana Silva, nutricionista

A especialista em nutrição lembrou ainda que “ o bom funcionamento dos rins, do cérebro, do fígado e a capacidade intelectual” também dependem de uma hidratação correcta.

Quando levada a comentar sobre se existe uma quantidade recomendada, Tatiana Silva rapidamente afirmou que todos os corpos são diferentes e que a medida deve ter em atenção a idade, o sexo, se pratica actividade física, o tipo de trabalho diário, exposição solar e, até mesmo o vestuário utilizado em determinadas situações.”

De acordo com a nutricionista, apesar de poder variar consoante as diversas condicionantes em cima referidas, a regra mais utilizada para determinar a quantidade diária para cada um é através do peso, tendo a profissional ensinado, na entrevista presente no canal do DIÁRIO, a forma simples e rápida de a calcular.

“Para uma pessoa com 50 quilos um litro e meio pode ser suficiente, mas para uma pessoa com 100 quilos a mesma quantidade não é suficiente”, referiu Tatiana Silva, frisando que menos de um litro não é bom para ninguém.

A entrevistada da rubrica semanal referiu ainda que não encarar a hidratação com seriedade pode ter impacto “no próprio desempenho desportivo, concentração, fraqueza muscular e falta de energia”.

Tendo explicado ainda que “muitas das dores de cabeça que existem diariamente e, mesmo em pessoas que têm enxaquecas crónicas, podem também surgir da falta de água.”

A nutricionista partilhou diversas dicas para quem tem dificuldades em beber água e deixou o exemplo de alimentos que ajudam no campo da hidratação.