Acidente obriga ao encerramento da circulação entre nós de Santo António e Santa Luzia/Viveiros

Devido ao acidente que ocorreu esta tarde na via rápida, entre os nós de Santo António e Santa Luzia/Viveiros, a ViaLitoral informa que "no sentido Ribeira Brava - Machico, a circulação na VR1 teve de ser encerrada no local."

O sinistro envolveu duas viaturas pesadas e três veículos ligeiros, do qual resultou vários feridos.

"Até à sua resolução, que se estima ir durar duas a três horas, devido a um dos pesados acidentados estar carregado de pedra e esta ter de ser removida, o trânsito é obrigado a sair da VR1 no nó de St. António (10)", refere a nota enviada pela entidade, acrescentando que é sugerid a "a saída da VR1 para quem circula na faixa sul, já no nó do Esmeraldo (8), seguindo em direção ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Via 25 de Abril, retomando a VR1 a partir do nó de Santa Luzia/Viveiros (11)."