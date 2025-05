Acidente na via rápida resulta em pelo menos cinco feridos

Um acidente a envolver um camião, um carro de carga e vários veículos resultou em pelo menos cinco feridos na via rápida, mais concretamente na zona dos Viveiros.

Não se sabe para já a gravidade dos ferimentos, mas no local estão diversos veículos das corporações do Funchal - Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e a Cruz Vermelha Portuguesa.

No local estão, ainda, veículos de desencarceramento.

O trânsito, no sentido Santo António - Santa Cruz, encontra-se totalmente congestionado.