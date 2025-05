'Fractal' regressa entre 20 e 28 de Setembro

O festival 'Fractal' está de regresso entre 20 e 28 de Setembro, naquela que é a sua 7.ª edição.

Está já a decorrer a 'chamada' à participação, com a organização a propor um conjunto de actividades na freguesia do Monte.

"Num sentido ascendente, procuramos descentralizar os eventos e as propostas artísticas, para encontrar uma rota de lugares: miradouros, espaços verdes, a centralidade histórica do parque municipal, a Igreja do Monte, todo o património histórico e arquitectónico - até ao lugar da Corujeira. Salientamos a diversidade de espaços e ambientes como um convite da Open Call a uma exploração por diferentes modos artísticos e programáticos, numa edição que vê a cidade a seus pés", podemos ler na proposta.

O mote desta edição assenta na 'Acção coletiva como meio para o optimismo', tendo como ponto de partida, tal como em outras edições, uma 'Open Call' que convida artistas de todos os territórios à participação. Serão premiados cinco artistas com Bolsas de Criação, no valor de 900 euros, e com projectos de intervenção no local, que poderão ser conhecidos no formulário de inscrição, disponível nas redes sociais da Associação FRACTAL, onde encontram, também, o regulamento, o formulário e demais informações necessárias à sua candidatura.

Os resultados serão, como noutras edições, avaliados pelos artistas vencedores da edição do ano anterior, e apresentados à comunidade no final do mês de Julho.