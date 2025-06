Saiba o que hoje é notícia

Cerca de 29 milhões de eleitores polacos são hoje chamados às urnas para a segunda volta das presidenciais, que estão profundamente polarizadas entre um candidato liberal e outro conservador, em que os votos da extrema-direita podem ser determinantes.

Estão em confronto Karol Nawrocki, um historiador independente apoiado pelos conservadores nacionalistas da Lei e Justiça (PiS) e o presidente da Câmara de Varsóvia, o liberal e europeísta Rafal Trzaskowski, que por sua vez tem o apoio da Plataforma Cívica (PO), do primeiro-ministro, Donald Tusk.

Na primeira volta, em 18 de maio, o autarca, que partia em vantagem nas sondagens, ficou separado de Nawrocki por uma margem mais curta do que esperado, com 31,36% e 29,54%, respetivamente.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Portugal disputa hoje com a França a final do Europeu de futebol de sub-17, na Albânia, pelas 19:30 em Lisboa, naquela que é a sua segunda presença consecutiva na discussão do troféu, que ergueu seis vezes.

Na Arena Kombëtare, na capital albanesa Tirana, a seleção das 'quinas' vai tentar superar a França, por três vezes campeã do escalão, em 2004, 2015 e 2022, num escalão de sub-17 (sub-16 até 2021) o qual venceu em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016, tendo perdido apenas duas finais, a primeira que atingiu, em 1988, e no último ano.

Na meia-final, frente à campeã Itália, Portugal 'vingou' a derrota por 3-0 na final de 2024, no Chipre, numa partida decidida nos penáltis e em que o guarda-redes Romário Cunha defendeu três.

Portugal e França reeditam na final o encontro que disputaram na segunda jornada do Grupo A da fase preliminar e que terminou com um empate a 0-0.

A seleção portuguesa de futebol começa a preparar a 'final four' da Liga das Nações, em que defronta nas meias-finais a anfitriã Alemanha, com o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador Roberto Martínez convocou 27 jogadores, mas só 26 podem seguir viagem para solo germânico, onde a seleção nacional defronta na quarta-feira a Alemanha, em Munique.

O arranque dos trabalhos para a Liga das Nações promete ter quatro baixas de peso, já que Nuno Mendes, Vitinha, João Mendes e Gonçalo Ramos disputaram e venceram no sábado a final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, precisamente naquela cidade germânica.

SOCIEDADE

O dispositivo de combate a incêndios rurais volta hoje a ser reforçado, pela segunda vez este ano, passando a estar no terreno em permanência 9.745 operacionais e 65 meios aéreos, número que aumentará ao longo do mês.

Este dispositivo vai estar no terreno até 30 de junho, e trata-se do segundo reforço de meios do ano, no que é denominado 'nível Charlie'.

Durante este período, vão estar disponíveis e "em permanência" 9.745 operacionais que integram 1.983 equipas dos vários agentes presentes no terreno e 2.048 viaturas, além dos meios aéreos, que serão no máximo 76, segundo a Diretiva Operacional Nacional (DON) que estabelece o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Ao longo do mês, os meios disponíveis podem aumentar em caso de necessidade, prevendo o DECIR a mobilização em 24 horas de meios adicionais que podem chegar aos 13.243 elementos de 2.243 equipas e 2.922 viaturas.