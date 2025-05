Acidente com veículo todo-o-terreno resulta em sete feridos na Ponta do Pargo

Um despiste de veículo turístico todo-o-terreno resultou em sete feridos no sítio do Pedregal, na Ponta do Pargo, esta tarde.

Segundo o que foi possível aferir junto do presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, Richard Marques, cinco pessoas encontram-se com ferimentos leves e as restantes duas com ferimentos graves.

Ao DIÁRIO adiantou que o veículo encontra-se numa zona inacessível, por isso o resgate está a ser realizado com recurso a cordas. O helicóptero foi igualmente accionado.

No local estão 14 veículos e 46 operacionais., entre eles os Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Sapadores do Funchal (que se deslocaram com uma ambulância), o Serviço Regional de Emergência Médica (SEMER), a Cruz Vermelha Portuguesa, assim como Polícia de Segurança Pública.