Vídeoclip 'Infinito', single de Os Napa e Van Zee, é lançado hoje ao meio dia

Os Napa e Van Zee lançam hoje o primeiro single em conjunto, música que se chama 'Infinito' e com uma sugestiva imagem de duas crianças a jogar à bola num tereno verde, com um céu azul ao fundo.

"Conheci o Sebastião a jogar à bola nas festas de anos do meu primo. Eu era o primo mais velho e ele o melhor amigo. Sem sabermos, as fatias de bolo, os bongos de laranja e as balizas improvisadas deram início ao caminho desta canção", escreve Guilherme, um dos membros da banda do momento.

E continua: "Anos mais tarde chegou a noticia inconcebível. A alegria pura e contagiante do meu primo deu lugar ao desespero e confusão. A luz que iluminava os nossos dias foi-se apagando, até se extinguir. 9 anos depois, a música juntou o meu caminho com o do Sebastião de novo para honrar a memória dele."

Um agradecimento muito especial aos @musicbygoias "por terem dado vida a esta canção", acrescenta, salientando que 'Infinito' ficou "disponível às 00h00 no Spotify" (pode escutar aqui), enquanto que "o vídeo-clip sai amanhã (hoje) às 12h00 no YouTube.