'Dobradinha' do Sporting e milhões em várias formas nas notícias do dia

Bom dia. Seria quase impossível não ser de outra forma, depois do Sporting ter ontem juntado a Taça de Portugal ao título da I Liga, com os jornais praticamente todos a darem espaço na primeira página à denominada 'dobradinha'. Também o dinheiro, em várias formas e em muitos milhões, aparece como destaque em quase toda a imprensa.

No Correio da Manhã:

- "TAP gasta meio milhão para impedir cão de voar. Voo cancelado para não desrespeitar justiça brasileira"

- "Animal-guia viajava do Brasil para se juntar a criança autista em Lisboa"

- "18.ª Taça de Portugal para Alvalade. Benfica 1 Sporting 3. Leão papa dobradinha"

- "BCP, CGD e BPI exigem 7 milhões de euros a Manuel Serrão"

- "Pedrógão. Irmãos de 10 e 15 anos desaparecem no mar"

- "Açores. 25 anos de prisão por abusar de filho menor"

- "Ucrânia. Rússia lança maior ataque desde o início da guerra"

- "Bebés 'Reborn'. Loucura do 'filho' de silicone pode custar 2 mil euros"

No Público:

- "Portugal é um dos países onde Bruxelas vê maior desvio às regras europeias"

- "Futebol. Taça e dobradinha para o Sporting, pesadelos para o Benfica"

- "José Luís Carneiro. 'Sim' ao diálogo e 'não' à comissão de inquérito à Spinumviva"

- "Reportagem. Nos Açores onde a abstenção é alta: 'Não penso em votar porque não vejo mudanças'"

- "Educação. Usar videojogos nas aulas deixa alunos com baixo desempenho mais motivados e não só"

- "Ucrânia. Rússia lançou maior ataque aéreo desde o início da guerra"

- "Opinião. A bem da 'paz social' de Vizela. Ana Sá Lopes escreve sobre o arquivamento de processo por violência doméstica"

- "Saúde. Farmacêuticos pedem cada vez mais escusas de responsabilidade"

- "Gigante da indústria têxtil [Coindu] despede metade dos trabalhadores em dois anos"

No Jornal de Notícias:

- "Benfica 1 -- Sporting 3. Fome de Leão"

- "Fraudes com cartões estão a tirar dinheiro às vítimas"

- "Educação. Crianças em colégios sem acesso a vagas gratuitas nas creches"

- "Chaves. Espanhóis rendidos aos novos banhos termais"

- "Ucrânia. Kiev reforça apelo global após maior ataque aéreo"

- "Justiça. Manuel Salgado acusado de cave e piscina ilegais"

- "Grande Porto. O drama de quem tem um cancro e teme ficar sem casa para viver"

No Diário de Notícias:

- "Custos com PPP voltam a subir após três anos com hospitais de Cascais e de Todos-os-Santos"

- "Sporting vence Benfica e conquista a Taça de Portugal. Leão garante a dobradinha 23 anos depois"

- "Carlos Cortes. Bastonário da Ordem dos Médicos. 'Houve ministros que pensavam que conseguiam dar resposta adequada ao SNS virando costas aos médicos. Foi um erro'"

- "Filipe Sousa. Deputado eleito pelo JPP. 'Palavra sem ação é tiro sem bala'"

- "Dominique Wolton, sociólogo. 'Se não salvarmos as outras línguas, haverá guerras contra a língua inglesa'"

- "Ricardo Leitão Machado. Empresário. 'Vamos investir em força no setor das águas e no negócio dos helicópteros'"

- "Podcast Soberania. Segurança, Defesa e Justiça: o 'caderno de encargos' para o novo Governo"

No Negócios:

- "Bolt quer juntar táxis aos TVDE na sua plataforma"

- "Conversa capital. Pedro Ângelo. 'País perde muito com as atuais condições do aeroporto de Lisboa'"

- "Investidor privado. Mais ricos do mundo têm cada vez mais apetite por ações"

- "Aviação. Ryanair contra Supremo por causa dos tripulantes"

- "Bruxelas confia nas famílias mas previsões podem piorar. Possibilidade de revisão em baixa nas metas de crescimento para o espaço do euro não está afastada"

- "Há risco no ouro? Só se todos correrem às barras"

No Jornal Económico:

- "Novobanco negociado com Caixabank e com dono do Natixis"

- "Lucros dos maiores bancos em Portugal cairão no trimestre"

- "PS quer unir-se atrás de José Luís Carneiro"

- "São Tomé. Troca de dívida por investimento ambiental está 'muito adiantada'. Maria da Graça Carvalho"

- "Trump ameaça UE com tarifas de 50% a partir de 1 de junho"

- "'Precisamos de autonomia alimentar em Portugal e na Europa'. Presidente da FIPA. Jorge Henriques defende mapeamento do que existe e das necessidades e a criação de reservas para dois ou três meses"

- "Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros mas continuam ataques"

- "Bolsa polaca sobe 22% desde o início do ano e é estrela na Europa"

- "Rota do crescimento chega a Santarém. Às 14h30 no Teatro Sá da Bandeira"

No Record:

- "Benfica 1-3 Sporting. Dobradão"

- "Leão vence com reviravolta e fecha época com chave de ouro"

No A Bola:

- "Benfica 1 -- Sporting 3. Dobrou! Sporting junta a Taça ao campeonato em final dramática."

- "Rui Costa explode contra arbitragem: 'O que se passou aqui ultrapassa todos os limites'"

E no O Jogo:

- "Taça de Portugal. Benfica 1 -- Sporting 3. Dobradinha. Reviravolta decidiu jogo que encarnados venciam até quase ao cair do pano sobre o tempo regulamentar"

- "Leões voltam a conquistar I Liga e Taça 23 anos depois. Sportinguistas não festejavam no Jamor desde 2019"

- "Rui Costa arrasou arbitragem no campo e atuação do VAR. 'Há situações que ultrapassam todos os limites'"

- "Rui Borges. 'Sinto-me um felizardo por trabalhar com Gyokeres'"

- "Bruno Laje. 'Próximo passo é conversar com o presidente'"

- "FC Porto. João Brandão, treinador da equipa B, revisita uma época dura. 'O presidente manteve a exigência e deu-nos tranquilidade'"

- "Francisco Conceição. Juve na Liga dos Campeões rende 3 milhões"

- "Sub-17. Portugal nas meias-finais do Europeu. Ao vencer a Alemanha por 2-1 e ficando no segundo lugar do grupo"