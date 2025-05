Hoje é dia de Panda no Funchal e em Santana

Este sábado, 31 de Maio, é dia de Panda na ilha da Madeira. Depois de a Banda do Panda e os seus amigos terem passado pelo Porto Santo ontem, hoje é a vez de serem recepcionados nos concelhos do Funchal e de Santana.

Tal como manda a tradição, o DIÁRIO, através da através da Lemon Live Entertainment, volta a assinalar o Dia Mundial da Criança com um concerto especial da Banda do Panda. Este ano, o espectáculo chega a quatro concelhos da Região, sendo que hoje vai estar, na parte da manhã, no palco do Parque de Santa Catarina e, à tarde, no palco da Praça de Santana.

Pelas 9 horas, abrem as portas do recinto da capital madeirense. A iniciativa promovida pelo DIÁRIO, através da Lemon Live Entertainment, em co-organização com a Câmara Municipal do Funchal, contará com a participação especial do Ruca e, - pela primeira vez -, da Casa de Bonecas da Gabby.

A Banda do Panda sobe ao palco do Parque de Santa Catarina pelas 11 horas. Além de música e dança, o evento incluirá diversas atracções infantis, nomeadamente insufláveis e brinquedos, pinturas faciais e balões e pipocas e algodão doce. O espectáculo do Panda, propriamente dito, terá duração aproximada de uma hora. Pela primeira vez, a organização apresenta dois ecrãs nas laterias do palco para garantir uma melhor visualização do concerto.

Os interessados em participar no evento podem adquirir os ingressos em https://hello.last2ticket.com/pt/ event/6359/, nas Lojas do DIÁRIO da Rua Dr. Fernão de Ornelas e Marina Shopping, no Clube de Vídeo, na Ribeira Brava, na Tabacaria Becas, em Machico, no Balcão de Informações do Fórum Madeira, nas nas Lojas Flow e à entrada do evento pelo custo de cinco euros.

A organização recomenda a chegada atempada ao recinto, de forma a evitar aglomerações junto à entrada, aconselhando os participantes que levem vestida roupa confortável, boné/chapéu e façam uso do protector solar.

À tarde, a Banda do Panda, o Ruca e a Casa de Bonecas da Gabby rumam à costa Norte da ilha da Madeira para mais uma actuação, desta feita com a co-organização da Câmara Municipal de Santana. A iniciativa de entrada livre terá lugar pelas 16 horas na Praça de Santana.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste é o centésimo quinquagésimo segundo dia do ano, em que faltam 214 dias para o fim de 2025:

- 7h30 - A Câmara Municipal do Funchal promove o evento intercultural 'Todas as Cores', no âmbito da campanha 'Humanidade é Diversidade', primeiro entre os Jardins do Lido e os Jardins do Almirante Reis e, depois, até à Barreirinha;

- A partir das 8 horas - O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira promove uma recolhe de alimentos em 27 supermercados da Região;

15 horas - O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, visita a sede do Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira;

- A partir das 8h50 - Rampa Cassiano’s Car 100 à Hora em Machico;

- A partir das 9h30 - XXV Congresso Regional da JSD Madeira no auditório do Museu de Eletricidade da Madeira;

- 10 horas - Prova Nelo 510 CUP II (kayaks) na Baía do Funchal;

- Das 10 à 1h30 - Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol;

- 10h30 - Reunião do Grupo de Ajuda Mútua Madeira de doentes de AVC no 1º Piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

- 11 horas - Comemorações do Dia do Bombeiro na Praça do Povo com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque;

- 12 horas - Reunião aberta do PAN sobre os resultados eleitorais na sede do partido na Rua Nova da Quinta Leão, n°2;

- Das 14 às 20 horas - III Festival de Ginástica para Todos – Cidade do Funchal, no Pavilhão Gimnodesportivo da Francisco Franco;

- 16 horas - Espectáculo ‘Moscalampo’ no PLAZA Madeira, no âmbito do Dia da Criança;

- 17 horas - O CRESCER - Centro de apoio ao desenvolvimento infantil promove uma conversa sobre o papel da educação emocional como pilar do desenvolvimento infantil com Luís Santos, Sara Mota, o Pe. Jorge Magalhães e Ana Marques, na FNAC Madeira;

- 17 horas - Crismas da Paróquia da Camacha com o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás;

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira promove o Concerto dos Laureados do Prémio Jovens Talentos do Conservatório - Edição 2024 no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 20h30 - Celebração do Jubileu Mariano com o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, no Santuário da Nossa Senhora de Fátima, no Cabo Girão.

Principais acontecimentos registados a 31 de Maio, Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Nacional do Pescador, Dia dos Irmãos e Dia Nacional das Colectividades:

1926 - O Presidente da República Portuguesa Bernardino Luís Machado Guimarães, depois de 72 horas de resistência ao Golpe de Estado, renúncia, entregando os poderes ao almirante Mendes Cabeçadas.

1942 -- II Guerra Mundial. Patriotas checos assassinam o dirigente da Gestapo, em Praga, Reinhard Heydrich.

1947 - Protestos de alunos na Faculdade de Medicina de Lisboa à ditadura do Estado Novo são calados com a intervenção violenta da polícia de choque. O professor António Flores, diretor da Faculdade, apresenta a demissão.

1964 - É lido, por um grupo de teatro, "Grândola", o poema que Zeca Afonso escreveu em agradecimento à Sociedade Musical de Fraternidade Operária Grandolense -- "Música Velha".

1969 - Reúne no Porto a Convenção dos Socialistas Portugueses que reitera a posição política dos socialistas tal como ficou definida no manifesto "Ao País". António Macedo, Salgado Zenha, Mário Soares, Raul Rêgo, Teófilo Carvalho dos Santos e Vasco da Gama Fernandes assinam a declaração final em nome de todos os representantes.

1983 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a ocupação ilegal da Namíbia pela África do Sul.

1986 - Explosão do foguetão Ariane 2 na terceira fase de lançamento.

1988 - A Assembleia da República aprova a lei de exercício da actividade de radiodifusão no território nacional.

1991 - Assinatura do Acordo de Bicesse para a Paz em Angola entre o governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder, e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

2003 - O Concorde da Air France faz a última ligação aérea comercial entre, Nova Iorque, Aeroporto John Fitzgerald Kennedy, e Paris, Aeroporto Charles De Gaulle.

2004 - Termina a instrução do processo Casa Pia. Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves são ilibados. São pronunciados os restantes oito arguidos do processo.

2005 - O antigo diretor do FBI Mark Felt, 91 anos, revela ter sido a fonte secreta dos jornalistas do Washington Post, "Garganta Funda", durante a investigação do caso "Watergatee" que levou à demissão do Presidente Richard Nixon.

2007 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia um programa para garantir a meio milhão de pessoas - estudantes, professores e trabalhadores em formação - o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga.

2008 - Manuela Ferreira Leite, 67 anos, torna-se a primeira mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de história do partido, ao ganhar as eleições diretas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes. É eleita com 37,6 por centos dos votos, seguida de Pedro Passos Coelho, com 31,07 por cento dos votos e de Pedro Santana Lopes com 29,82 por cento. Pedro Santana Lopes anuncia que cessa funções como líder parlamentar por discordar do projeto da nova presidente do partido.

2010 - Israel ataca navios turcos com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, matando pelo menos 10 ativistas de direitos humanos.

2014 - Na Turquia, a intervenção da polícia para desalojar do parque Gezi e da praça Taksim milhares de manifestantes, entre os quais deputados da oposição, desencadeia violentos confrontos de que resultam dezenas de feridos.

2017 - O parlamento da Macedónia elege um novo Governo de coligação centro-esquerda liderado pelo ex-líder da oposição Zoran Zaev, terminando um impasse político de seis meses.

2017 - Um atentado com um carro armadilhado mata pelo menos 80 pessoas e fere mais de 300 em Cabul, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo afegão.

2018 - O Departamento do Comércio norte-americano suspende a isenção dos direitos de importação de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México, uma decisão que dispara as tensões comerciais e provocará represálias dos parceiros.

2019 - PS, PCP, CDS e PEV aprovam, no parlamento, uma norma do Estatuto dos Magistrados Judiciais que permitirá aos juízes conselheiros um vencimento superior ao do primeiro-ministro.

2023 - O Sevilha conquista a Liga Europa pela sétima vez, ao derrotar a Roma (por 3 a 1, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e prolongamento), treinada pelo português José Mourinho, em Budapeste, Hungria.

