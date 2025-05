Saiba o que hoje é notícia

A Comissão Europeia vai atualizar hoje as suas previsões económicas, que serão impactadas negativamente pela incerteza causada pelas tensões comerciais devido aos anúncios norte-americanos de tarifas, devendo rever em baixa a estimativa sobre o crescimento económico.

Após ter adiado por uns dias a apresentação destas projeções, argumentando ser necessário mais tempo para o trabalho técnico devido à incerteza económica, o executivo comunitário apresenta hoje as previsões de primavera referentes ao crescimento económico da zona euro e da União Europeia (UE), com indicadores para todos os Estados-membros e outras grandes economias.

Esta será a primeira apresentação desde os anúncios norte-americanos no início do ano de pesadas tarifas à UE -- já que as últimas previsões foram divulgadas em novembro passado -- e prevê-se que a Comissão Europeia calcule o real peso, tendo já antecipado impactos negativos.

Cálculos da Comissão Europeia, divulgados em meados de abril, dão conta de que os novos direitos aduaneiros norte-americanos podem implicar perdas de 0,8% a 1,4% no PIB dos Estados Unidos até 2027, sendo esta percentagem de 0,2% do PIB no caso da UE.

Nas previsões económicas divulgadas em novembro passado, Bruxelas estimou que o PIB do euro cresça 1,3% este ano, piorando pela terceira vez consecutiva tal projeção (após estimativas de 1,4% e de 1,5%).

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting vai hoje ser recebido na Câmara Municipal de Lisboa após a conquista do bicampeonato da I Liga portuguesa de futebol, consumada no sábado com a vitória caseira ante o Vitória de Guimarães (2-0).

A receção está marcada para hoje, pelas 18:00, com o plantel 'verde e branco', assim como a estrutura liderada pelo presidente Frederico Varandas, a ser recebido na autarquia da capital pelo edil, Carlos Moedas.

Depois da receção formal no interior da câmara, os jogadores, equipa técnica e direção, devem, como habitual, deslocar-se à varanda para partilharem o momento com os adeptos leoninos, esperados na Praça do Município.

Os 'leões', que ainda se vão bater com as 'águias' no domingo pela Taça de Portugal, somaram o terceiro campeonato nos últimos cinco anos, voltando a ser recebidos pela autarquia para 'exibir' o troféu de campeão nacional, em particular o que demonstra uma revalidação do título que não logravam há 71 anos.

O Sporting sagrou-se bicampeão no sábado, ao bater em casa o Vitória de Guimarães (2-0), na 34.ª e última jornada da I Liga, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.

ECONOMIA

Os pagamentos a entidades através do sistema bancário português vão passar a apresentar o nome do destinatário a partir de hoje, transpondo uma norma do Banco de Portugal (BdP) que pretende combater a fraude bancária.

O aviso já tinha sido emitido em novembro e, depois de um período de consulta pública e de adoção das alterações pelas entidades envolvidas, entra agora em vigor.

A nova funcionalidade vai permitir identificar quem é o destinatário de um pagamento, que poderá estar hoje oculto através de serviços contratados.

Entre as empresas de pagamentos, a opinião é de que esta é uma medida muito positiva e algo esperado há anos.

INTERNACIONAL

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá falar hoje com os homólogos russo e ucraniano com o objetivo de pôr fim ao "banho de sangue" na Ucrânia.

Os contactos com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky inserem-se numa ronda internacional de conversas telefónicas que Trump irá fazer hoje e que irá envolver igualmente vários países-membros da NATO.

No sábado, quando anunciou estes contactos, Trump disse esperar "que seja um dia produtivo, que haja um cessar-fogo e que esta guerra muito violenta - uma guerra que nunca deveria ter acontecido - chegue ao fim".

O anúncio do Presidente norte-americano surgiu no dia seguinte às conversações de paz diretas russo-ucranianas, as primeiras desde 2022.

Nas negociações, realizadas na sexta-feira em Istambul, Turquia, foi acordada a troca de mil prisioneiros de guerra de cada lado, o que, a realizar-se numa única troca, seria a maior desde o início da guerra, há mais de três anos.

***

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que prometeu relançar as relações com a União Europeia, recebe em Londres os chefes das instituições europeias para a primeira cimeira de alto nível desde que o Reino Unido saiu do bloco em 2020.

Um pacto de segurança e defesa, quotas de pesca, normas sanitárias e um acordo sobre a mobilidade dos jovens dentro do espaço comunitário e britânico são alguns dos principais dossiês em debate, que foram objeto de intensas negociações de última hora.

Do lado do bloco comunitário dos 27, são esperados na capital britânica a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o líder do Conselho Europeu, António Costa.

O Reino Unido saiu do bloco europeu em 31 de janeiro de 2020, na sequência de um referendo realizado em 2016. Nesse dia, entrou em vigor o chamado "Acordo de Saída", garantindo uma saída ordenada do país da UE, e iniciou-se um período transitório, que terminou no dia 31 de dezembro de 2020.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil começa a ouvir hoje as testemunhas do processo contra o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro e sete aliados acusados de tentativa de Golpe de Estado e outros crimes.

As audiências com as 82 testemunhas indicadas pela acusação e pelos advogados de defesa dos réus envolvidos no processo decorrerão até 02 de junho.

Os depoimentos marcam o começo da instrução processual no STF.

Bolsonaro e os seus aliados são acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planear e executar uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado, dano contra o património público, deterioração de património e organização criminosa, crimes cujas penas somadas podem chegar a mais de 40 anos.

A instrução é uma fase do processo usada pela acusação e pela defesa para a produção de prova, finda a qual o juiz determinará se a ação é procedente ou improcedente.

Se avançar para julgamento, este só deverá iniciar-se a partir de setembro.

PAIS

O suspeito do homicídio de uma mulher grávida na Murtosa vai começar a ser julgado hoje à porta fechada, em Aveiro, por um tribunal de júri, composto pelo coletivo de juízes e oito jurados (quatro efetivos e quatro suplentes).

O arguido, que teve uma relação amorosa com a vítima que terá resultado numa gravidez, está acusado dos crimes de homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação.

O arguido, que se encontra em prisão domiciliária, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em novembro de 2023, mais de um mês depois do desaparecimento da mulher, de 33 anos, que estava grávida de sete meses.

O MP acusa o arguido de ter matado a vítima e o feto, no dia 03 de outubro de 2023 à noite, no seu apartamento na Torreira, para evitar que lhe viesse a ser imputada a paternidade e beneficiassem do seu património.

A acusação refere ainda que durante a madrugada do dia 04 de outubro e nos dias seguintes, o arguido ter-se-á desfeito do corpo da vítima, levando-o para parte incerta, escondendo-o e impedido que fosse encontrado até hoje.

SOCIEDADE

As provas de monitorização das aprendizagens (ModA) do 4.º e do 6.º anos de escolaridade, que substituem as provas de aferição, começam hoje, coincidindo com o período de greve convocada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof).

As provas ModA realizam-se em formato digital, entre 19 de maio e 06 de junho, e vão ser classificadas por uma equipa de avaliadores do Instituto de Avaliação Educativa criada para o efeito.

A Fenprof reconhece que os alunos poderão ficar sem aulas nos dias de provas devido à greve e considera que as provas ModA são feitas "à custa da sobrecarga de trabalho dos professores".