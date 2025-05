Saiba o que hoje é notícia

Os votos dos emigrantes portugueses, que decidirão o segundo partido mais votado nas legislativas de 18 de maio em Portugal, começam hoje a ser contados em Lisboa, estando marcado o apuramento final para quarta-feira.

A operação de contagem dos votos por via postal arranca às 09:00 e decorrerá nas instalações da Feira Industrial de Lisboa (FIL), no Parque das Nações.

Serão 1.050 os membros das 150 mesas -- sete por cada - a recolher e contar os votos dos emigrantes portugueses, para os quais foram enviados 1.578.890 boletins de voto, em 192 destinos.

As cartas que chegarem até ao limite da entrega do correio, na quarta-feira, serão contabilizadas, estando previsto para a noite desse dia o resultado da votação, que encerrará o escrutínio.

Estes votos decidirão se é o PS ou o Chega a ficar em segundo lugar nestas eleições, estando em disputa quatro deputados, dois pela Europa e dois por Fora da Europa.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Feira do Livro Letras Lavadas abre hoje no Museu Militar dos Açores, no Forte de São Brás, em Ponta Delgada, onde vai decorrer até domingo

Promovida pela editora e livraria Letras Lavadas, a feira abre com música, terá um sarau pelo grupo Palavras Sentidas na sexta-feira, e encerrará no domingo com o Clube de Leitura Letras Lavadas.

Durante o período da feira, a editora fará o lançamento dos livros "Mês Sem Sono - Reportagem da Visita dos Continentais aos Açores na Primavera de 1924", de Armando Boaventura, no Núcleo de Santo André do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, e "Sinais Inquietantes do Nosso Tempo", de Carlos Fraião, na Biblioteca João José da Graça, na Horta, títulos que se juntam à edição, este mês, de "Vida Horizontal -- Variações Sobre o Ócio e a Demora", com textos de autores portugueses e brasileiros como Bruno Baldaia, Clara Macedo Cabral, Ricardo Gross, Jorge Reis-Sá, Gustavo Nogy e Djaimila Pereira de Almeida.

Na feira, os livros terão descontos até 50% e o Museu Militar pode ser visitado ao preço reduzido de um euro.

ECONOMIA

Os utilizadores europeus das plataformas da Meta que desejem opor-se à utilização dos seus dados para treinar os modelos de inteligência artificial (IA) generativa têm até hoje para o fazer.

A empresa-mãe das redes sociais Facebook e Instagram anunciou em abril que todos os conteúdos públicos das suas plataformas, com exceção do serviço de mensagens privadas WhatsApp, seriam doravante utilizados para treinar os seus modelos de IA, a menos que os utilizadores se oponham.

As informações em causa são publicações, fotografias e respetivas legendas, comentários publicados sob as mesmas, bem como pedidos e perguntas enviados através do Messenger para o Meta AI, o robô de conversação disponível desde o final de março na União Europeia (UE).

Na semana passada, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) alertou para potenciais consequências e implicações do uso dos dados pessoais para o treino das ferramentas de IA da Meta, salientando que os utilizadores portugueses devem estar cientes dos seus direitos, "prestando particular atenção às definições e permissões ativas" nas plataformas da Meta, "de forma a garantir a proteção dos seus dados pessoais".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, inicia em Brasília uma visita oficial ao Brasil, que decorre até quinta-feira, para aprofundar a cooperação entre o país e a União Europeia (UE), nomeadamente ao nível político e comercial.

De acordo com a agenda oficial, o antigo primeiro-ministro português chega ao final da tarde à capital brasileira para, cerca das 19:00 (hora local, 23:00 em Lisboa) se reunir com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, com quem vai discutir o contexto geopolítico mundial e o Acordo UE-Mercosul (Mercado Comum do Sul), cujas negociações foram concluídas em dezembro passado.

Numa altura de tensões comerciais mundiais principalmente causadas pelos anúncios norte-americanos de tarifas a vários blocos -- como à UE e ao Brasil --, o encontro com Lula da Silva será centrado no reforço da cooperação política, económica e setorial.

Na quinta-feira de manhã, último dia da visita, António Costa irá discursar no primeiro Fórum de Investimento UE-Brasil sobre como "Construir um Futuro Forte e Sustentável" e lançará o Diálogo de Investimento entre o país e a União Europeia.

O Brasil é parceiro estratégico da UE desde 2007.