Saiba o que hoje é notícia

O Banco Alimentar Contra a Fome promove hoje e no domingo uma nova campanha de recolha de alimentos em mais de dois mil supermercados de todo o país, envolvendo 40 mil voluntários.

Esta campanha surge numa altura em que a taxa de pobreza em Portugal "continua muito elevada", de acordo com a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet.

Os voluntários disponibilizam nas lojas envolvidas sacos do Banco Alimentar a quem quiser ajudar quem mais precisa, pedindo às associações que sejam doados bens alimentares não perecíveis, como leite, conservas, azeite, açúcar, farinha e massas.

Os produtos serão depois encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar da respetiva região, onde serão pesados, separados e acondicionados para entrega às entidades beneficiárias, à semelhança das anteriores campanhas.

A participação pode também ser feita através da modalidade "Ajuda Vale", já utilizada em campanhas anteriores, e que assenta na contribuição através de vales de produtos, que estarão disponíveis até dia 08 de junho nas caixas dos supermercados.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D'Água estão entre os artistas que compõem o cartaz do 2.º Coala Festival Portugal, que acontece hoje e no domingo em Cascais.

Criado em 2014 no Brasil, o festival realizou-se pela primeira vez em Portugal no ano passado. O Hipódromo Manuel Possolo volta a acolher o festival, que conta com dois palcos.

No palco principal, hoje, atuam Liniker, Djodje, Ana Lua Caiano, António Zambujo & Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, BK e Silva, e os DJ Iuri do Santo, Maria Amor, DIDI, Saia e Sónia Trópicos.

No domingo sobem a este palco Ney Matogrosso, Xande, que irá cantar Caetano Veloso, Lena D'Água, Timbalada com Afrocidade, Criolo e Bruno Berle, e os DJ Umafricana, Lady G Brown, Felipe Martins, M.Dusa e Bill Onair.

DESPORTO

O Inter Milão, que já se sagrou três vezes campeão europeu, e o Paris Saint-Germain, em busca do primeiro título, defrontam-se na final da Liga dos Campeões de futebol de 2024/25, na cidade alemã de Munique.

À semelhança do PSG, que perdeu a única final que disputou, em 2019/20, em Lisboa, frente Bayern Munique, também o quarteto português da equipa francesa, composto por Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos procura erguer o primeiro troféu na 'Champions'.

A história europeia do Inter Milão é substancialmente mais rica: os italianos venceram a principal prova continental de clubes em 1963/64, 1964/65, numa final frente ao Benfica, e 2009/10, sob o comando do treinador português José Mourinho, tendo perdido outras tantas finais, a última há apenas dois anos.

Se conquistar o título, algo que apenas foi conseguido por um clube francês, o Marselha, em 1992/93, a equipa treinada pelo espanhol Luis Enrique terá uma temporada sem precedentes, uma vez que já venceu também a Liga francesa e a Taça de França.

Inter Milão e Paris Saint-Germain defrontam-se em jogo com início às 20:00 (hora de Lisboa), que será dirigido pelo árbitro romeno István Kovács.

ECONOMIA

Sérgio Frade deverá ser hoje eleito presidente do Crédito Agrícola em assembleia geral, substituindo Licínio Pina, que está há 12 anos no cargo.

A lista única candidata aos órgãos sociais da Caixa Central do Crédito Agrícola para o triénio 2025-2027 propõe Sérgio Frade (administrador do Crédito Agrícola desde 2013) para presidente executivo do Conselho de Administração.

Licínio Pina, que é desde 2013 presidente executivo da Caixa Central do Crédito Agrícola, é proposto para presidente do conselho superior (órgão consultivo do grupo).

Ainda para administradores executivos são propostos Ana Paula Freitas, Ana Rodrigues, Filomena Oliveira, José Laranjeira, José Henriques e Rudolfo Pinto.

No final de 2024, o grupo Crédito Agrícola tinha 4.324 trabalhadores, mais 188 do que em 2023, a rede tinha 617 agências, menos uma, e obteve lucros de 438,2 milhões de euros (mais 47,4% face ao ano anterior). No primeiro trimestre deste ano, o lucro do Crédito Agrícola baixou 12,6% para 99,8 milhões de euros em termos homólogos.

O grupo Crédito Agrícola é composto pelas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (atualmente são 67) e pela Caixa Central.

***

Os trabalhadores do Grupo SCC Heineken iniciam uma greve que se estenderá até 16 de junho, em protesto contra a recusa da empresa em negociar o caderno reivindicativo apresentado no final de 2024.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab), a proposta da administração --- um aumento salarial adicional de 1% --- foi rejeitada pelos trabalhadores, levando à manutenção da paralisação convocada.

Entre as principais reivindicações estão um aumento salarial de 10%, no mínimo de 100 euros, a valorização dos subsídios de refeição, de turno e de laboração contínua.

A empresa implementou unilateralmente um aumento de 4%, considerado insuficiente pelo sindicato, que critica a postura "irredutível" da administração quanto à negociação.

Além da greve, a partir das 05:00 do dia 02 de junho, está prevista uma concentração de trabalhadores em frente à fábrica e sede da empresa, em Valongo.