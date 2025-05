Audições aos partidos entre as notícias que marcam esta terça-feira

O Presidente da República começa a ouvir os partidos políticos que obtiveram representação parlamentar nas legislativas antecipadas de domingo, com audições ao PSD, primeiro, seguindo-se o PS e o Chega.

As audições dos restantes sete partidos que obtiveram representação parlamentar -- IL, Livre, PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP -- não foram ainda divulgadas.

Na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu repetir audiências aos três maiores partidos, já com os resultados da emigração conhecidos, dando tempo ao PS para definir uma posição em relação à viabilização do Programa do Governo, após a demissão do seu líder, Pedro Nuno Santos, e do início do processo da escolha de um sucessor na Comissão Nacional de sábado.

O chefe de Estado considerou que "à primeira vista" os partidos vão dar condições de governabilidade à AD (PSD/CDS-PP) e disse esperar que haja um novo Governo perto do feriado de 10 de Junho.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Grupos artísticos de Portugal e de quatro países de língua portuguesa vão participar, entre hoje e sábado, no Tanto Mar -- Festival Internacional de Artes Performativas, em Loulé, que reúne dança, teatro, música e performance.

A 6.ª edição do evento contará com grupos e convidados de Cabo Verde, Portugal, Angola, Guiné-Bissau e Brasil, sustentando a marca do festival, um cartaz composto exclusivamente por criadores de países lusófonos e que têm o mar como fronteira comum.

O festival arranca hoje com "Tantas Conversas", na Alcaiadaria do Castelo, com moderação do cabo-verdiano João Paulo Brito. No dia 21, sobe ao palco do Cineteatro Louletano a peça "Cabral, a última lua de homem grande", uma coprodução entre Portugal e Cabo Verde, sobre Amílcar Cabral, a partir do romance homónimo de Mário Lúcio Sousa .

O festival é promovido pela Folha de Medronho - Associação de Artes Performativas de Loulé.

DESPORTO

O selecionador Roberto Martínez divulga a lista dos 23 convocados de Portugal para a 'final four' da Liga das Nações de futebol, que vai decorrer em junho, na Alemanha, com Dalot e Cancelo entre as principais dúvidas.

Devido a problemas físicos, os dois laterais poderão ficar ausentes dos dois jogos em solo germânico, numa convocatória que deverá ter como novidade a estreia de Rodrigo Mora, do FC Porto.

As escolhas de Martínez serão conhecidas às 12:30, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O primeiro encontro da seleção nacional será em 04 de junho, frente à Alemanha, e, caso vença, vai jogar a final em 08 de junho, também no Allianz Arena, diante de Espanha ou França, que se defrontam na outra meia-final. Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputará o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

ECONOMIA

INTERNACIONAL

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da União Europeia (UE) reúnem-se em Bruxelas com uma agenda focada novamente na guerra na Ucrânia, aguardando-se a adoção do 17.º pacote de sanções à Rússia.

Este novo pacote irá incidir, entre outros aspetos, nas chamadas "atividades híbridas" de Moscovo.

Ao longo do dia, os ministros europeus terão oportunidade de ouvir atualizações do conflito em curso dos homólogos ucranianos Rustem Umerov (Defesa) e Andrii Sybiha (diplomacia).

Ainda na vertente da Defesa, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, irá participar no encontro para uma troca de impressões informal.

Os ministros com a pasta da diplomacia do bloco europeu irão abordar ainda os "últimos desenvolvimentos" no Médio Oriente, nomeadamente o bloqueio de Israel à entrada de alimentos e de outros itens de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Portugal está representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

POLÍTICA

O Comité Central do PCP reúne-se hoje para analisar os resultados das eleições de domingo, a situação política e social e a "ação e iniciativa política do partido".

Esta vai ser a primeira reunião da direção do PCP desde as eleições legislativas deste domingo, que ditaram o pior resultado de sempre do partido, com 3,03% dos votos e a eleição de três deputados: Paulo Raimundo, Paula Santos e Alfredo Maia.

No final da reunião, pelas 18:00, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai apresentar as conclusões numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

Entre as decisões que poderão ser discutidas hoje pela direção comunista está a eventual apresentação de uma moção de rejeição ao programa do Governo, tendo em conta que, no ano passado, foi precisamente na primeira reunião do Comité Central após as legislativas de 10 março que Paulo Raimundo anunciou que o partido iria avançar com essa iniciativa.