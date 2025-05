Machico assinala hoje o dia do município

Esta quinta-feira, assinala-se o Dia do Município de Machico. Como tal, está previsto um programa que pretende assinalar a data importante para o concelho.

Pelas 09h00 decorrerá a homenagem aos antigos combatentes, seguindo-se do hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, pelas 09h30.

Às 10h irá decorrer a habitual a Sessão Solene, no Jardim do Solar do Ribeirinho.

Na parte da tarde, pelas 16 horas será apresentado o busto de José da Costa Miranda, na Casa da Música.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião Plenária n.º 8 - Discussão e aprovação do Programa do XVI Governo Regional;

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 - 8.º Trail Escolar da Ribeira Brava 2025

A partida e chegada próximas ao edifício da antiga Escola Básica do 1º Ciclo do Lugar da Serra, na freguesia do Campanário.

09h30 às 17h00 - A Casa de Saúde Câmara Pestana acolhe, hoje e amanhã, as VI Jornadas Hospitaleiras de Saúde Mental, sob o tema 'Do Asilo à Inovação...100 Anos de Hospitalidade'. O evento celebra o centenário da presença das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, que assumiram a direcção do então 'Manicómio Câmara Pestana' a 9 de Maio de 1925, após convite da Junta Geral do Distrito.

Consulte o programa:

09h30 às 17h00 - A '9.ª edição Encontro Pela Saúde', entre as 9h30 e as 17 horas com as habituais bancas informativas, palestras, actividades práticas, rastreios auditivos, rastreios visuais e medição dos níveis de glicémia e de tensão arterial, pela Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny. A sessão decorrerá no Centro Cívico de Santa Maria Maior.

11h00 às 15h00 - Festival Regional de Dança Escolar na Placa Central da Avenida Arriaga;

15h00 - Reunião Plenária n.º 09 - Encerramento da apreciação do Programa do XVI Governo Regional da Madeira , e votação da respetiva Moção de Confiança, nos termos do disposto no Estatuto Político-Administrativo e do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira.

17h00 - Inauguração da Exposição 'Dupla Dicotomia' com os artistas Tomás Fernandes Leonardo e Miguel Pinto Outeiro no Art Center Caravel;

18h30 - A exposição de Gonçalo Gomes inaugura hoje na Galeria Espaço Mar;

21h00 - Grupo Alfa Madeira promove concerto solidário com Vânia Fernandes, Beatriz Caboz, Sandra Dória, Triova Voices, e João Camacho acompanhados pela Banda Militar da Madeira e Banda Recreio Camponês

21h30 - Concerto de Música de Câmara com Madbrass 5 no Reid's Hotel.

Efemérides

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 08 de maio, Dia Mundial da Segurança Social, Dia Internacional dos Maine Coons, Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Dia Internacional do Burro e Dia Mundial do Cancro do Ovário:

1705 - Nasce António José da Silva, escritor, dramaturgo, promotor do Teatro do Bairro Alto e da primeira ópera em língua portuguesa, com o compositor António Teixeira.

1886 - O xarope concebido por John S. Pemberton, de nome Coca-Cola, é servido pela primeira vez na farmácia Jacob's, em Atlanta, Estados Unidos.

1912 - É fundado o estúdio de cinema Paramount, nos Estados Unidos.

1945 - Primeiro dia de paz na Europa, com a rendição da Alemanha nazi e a declaração do final da II Guerra Mundial no continente.

1970 - É editado "let it be", último álbum publicado da banda britânica de rock The Beatles.

2003 - A Polícia Judiciária confirma a fuga de Fátima Felgueiras, ex-presidente da Câmara de Felgueiras, para o Brasil, ocorrida três dias antes, a partir de Madrid.

2010 - Tomada de posse de Laura Chinchilla, a primeira mulher a ser eleita Presidente na Costa Rica.

2017 - O centrista Emmanuel Macron é eleito Presidente de França com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais francesas.

2023 - O ex-diretor do Museu da Presidência Diogo Gaspar é condenado a seis anos e seis meses de prisão efetiva, no âmbito do processo "Operação Cavaleiro".

Pensamento do dia