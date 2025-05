Taxa de emprego na Madeira atinge valor recorde na última década

A Região Autónoma da Madeira registou em 2024 o maior número de pessoas empregadas dos últimos dez anos, com 126,4 mil trabalhadores, correspondendo a uma taxa de emprego de 57,1%. Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) por ocasião do Dia do Trabalhador que hoje se assinala.

De acordo com o inquérito ao emprego realizado pela DREM, a taxa de desemprego na Região desceu para níveis históricos, situando-se abaixo dos 6% pela primeira vez na última década, com apenas 5,6% da população activa desempregada. O número absoluto de desempregados não ultrapassou os 7,6 mil, o valor mais baixo do período analisado.

Ao longo dos últimos dez anos, verificou-se um aumento significativo na taxa de emprego tanto para homens como para mulheres. Enquanto a taxa masculina cresceu 10,6 pontos percentuais, atingindo 61,3% em 2024, a feminina aumentou 8,2 pontos percentuais, chegando a 53,4%. Apesar desta evolução positiva, a disparidade entre géneros permanece, tendo a diferença entre as taxas de emprego atingido o pico de 10,6 pontos percentuais em 2023.

O nível de escolaridade continua a ser um factor determinante para a empregabilidade. Cerca de quatro em cada cinco residentes com ensino superior encontravam-se empregados durante a última década. Em 2024, a taxa de emprego para este grupo atingiu 82,5%, representando um aumento de 8,5 pontos percentuais face a 2015.

Outro dado relevante é a redução significativa do número de jovens entre os 16 e os 34 anos que não estavam empregados nem em educação ou formação (NEEF). Em 2024, este grupo representava 10,9% dos residentes naquela faixa etária, totalizando 5,7 mil pessoas, uma diminuição de 57,8% na última década.

Quanto às características do emprego, 89,4% da população empregada trabalhava por conta de outrem em 2024, com apenas 7,5% em regime de tempo parcial, uma redução de 0,9 pontos percentuais comparativamente a 2015. A percentagem de trabalhadores com actividade secundária também diminuiu, situando-se em 4,5% em 2024, abaixo do pico de 5,4% registado em 2019.

Em termos de distribuição profissional por género, os homens predominam em cargos de liderança, representando 67,3% dos profissionais em funções de "Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos". Por outro lado, as mulheres constituem a maioria (64,4%) dos "Especialistas das actividades intelectuais e científicas".

Os dados divulgados pela DREM incluem também informações do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), revelando que 31,1% dos indivíduos inscritos para procurar emprego possuíam, no máximo, o 2.º Ciclo do Ensino Básico como escolaridade completa, uma tendência que se manteve ao longo da última década.