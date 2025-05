Hospital do Divino Espírito Santo, nos Açores, assinala um ano de incêndio

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, nos Açores, assinala hoje, numa cerimónia, um ano sobre o incêndio de que foi alvo e que levou à transferência de todos os doentes.

Na sessão evocativa do incêndio, o HDES "pretende enaltecer toda a colaboração das instituições e da comunidade, assim como o desempenho de toda a sua equipa no dia do incêndio".

O HDES refere, em nota de imprensa, que a sessão conta com a presença de Pedro Ramos, especialista internacional em Gestão de Catástrofe que irá intervir sobre o tema "Gestão de Catástrofe em Ambiente Hospitalar: lições aprendidas e caminhos para o futuro".

No dia 04 de maio de 2024, o HDES, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio, que obrigou à transferência de todos os doentes para outras unidades de saúde dos Açores, da Madeira e do continente.