Santo António assinala III Semana da Saúde com acções de prevenção e bem-estar

A cidade do Funchal acolhe a partir de hoje e até 9 de Maio a terceira edição da Semana da Saúde, uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Santo António em parceria com o Centro de Saúde local. O evento decorre das 9h30 às 17 horas, nas instalações da Junta, e inclui um conjunto de actividades gratuitas destinadas à promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participa na sessão de abertura do evento esta segunda-feira, 5 de Maio, pelas 12 horas.

Ao longo da semana, profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e especialistas em exercício físico, irão dinamizar rastreios, sessões informativas e acções de sensibilização.

O programa inclui ainda palestras com a participação de diversos especialistas, como a psicóloga Silvana Freitas, o médico e ex-secretário da Saúde Pedro Ramos, as nutricionistas Diana Silva e Mónica Campos, e a enfermeira Dulce Silva. Entre os temas abordados estão a saúde mental, a prevenção do cancro, as doenças cardiovasculares e a saúde infantojuvenil.

Entre os rastreios disponíveis estão avaliações cardiovasculares, com medição da tensão arterial e glicemia, com o objectivo de alertar para os riscos associados a patologias como a hipertensão e o diabetes. A iniciativa integra também actividades dirigidas a diferentes faixas etárias, como a 'Hora do Conto', promovida pelo Arquivo Regional da Madeira, aulas de actividade física e sessões sobre alimentação saudável.

De acordo com a organização, a Semana da Saúde pretende reforçar a literacia em saúde e fomentar estilos de vida mais saudáveis. A iniciativa conta com o apoio de várias entidades públicas e privadas, incluindo a Secretaria Regional da Saúde, o SESARAM, o IA Saúde, a Direcção Regional de Saúde, a Casa de Saúde São João de Deus, a Associação Presença Feminina, e empresas como o Pingo Doce, a Sonae e a GESBA.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo vigésimo sexto dia do ano, em que faltam 240 dias para o fim de 2025:

- 12 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove uma cerimónia comemorativa do 20.º aniversário da Ludoteca do Parque de Santa Catarina com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque;

- 12 horas - Apresentação oficial do Mesclarte 25 - Cimeira Atlântica das Industrias Criativas no restaurante JIN GARDEN, localizado no Edifício The Port House, na Av. Sá Carneiro.

- 15h30 - A Câmara Municipal do Funchal procede à entrega de uma viatura 4x4 aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelo 6.º Projecto Vencedor do Orçamento Participativo com o tema ‘Resgate Eficaz no Funchal' na Rua da Ribeira de João Gomes;

- Entre as 12 e as 15 horas - O Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da RAM reúne-se com a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e, depois, com o grupo parlamentar do PSD para abordar a situação das trabalhadoras da Santa Casa de Misericórdia de Machico.

Campanha eleitoral para as Legislativas Nacionais:

- 13 horas - A candidatura da AD, coligação PSD/CDS desloca-se ao Porto Santo;

- 11h30 - A candidatura do PS promove uma reunião com o núcleo regional da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza nas instalações da instituição, localizadas na Av. Luís de Camões - Conj. Habitacional do Hospital, Bloco 13 R/C;

- 17h30 - A candidatura da CDU realiza uma tribuna sobre a habitação na Rua Fernão de Ornelas;

- 15 horas - A candidatura do PTP promove uma acção de campanha na Universidade da Madeira (UMA), no Madeira Tecnopolo.

Principais acontecimentos registados a 5 de Maio, Dia Internacional da Parteira, Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante, Dia Mundial da Higiene das Mãos, Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar, Dia da Insuficiência Cardíaca, Dia Mundial da Língua Portuguesa, Dia Europeu da Vida Independente e Dia Europeu do Turismo:

1835 - Almeida Garrett cria o Conservatório de Lisboa, no âmbito da reforma do Governo Liberal. O ensino da música é dirigido pelo compositor João Domingos Bomtempo.

1890 - Termina o monopólio estatal português da indústria dos tabacos preparando-se a transferência para particulares.

1912 - Começam os Jogos Olímpicos de Estocolmo, na Suécia, em que Portugal tem a primeira participação nas modalidades de Atletismo, Esgrima (Fernando Correia como único representante) e Lutas Greco-Romanas.

1919 - É formada a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha Internacional.

1934 - É revisto o contrato do Estado português com a Anglo-Portuguese Telephone Company, empresa que detém a concessão dos telefones de Lisboa e Porto desde 1887, permanecendo o exclusivo até 1968.

1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. É libertado o campo de concentração nazi de Mauthausen, na Áustria.

1949 - É adotado, em Londres, Inglaterra, o Estatuto do Conselho da Europa.

1955 - Os Aliados terminam a ocupação da Alemanha Ocidental, iniciada após a II Guerra Mundial.

1961 - Alan Shepard é o primeiro americano no espaço, a bordo da Freedom 7.

1975 - É criado o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que entra em funcionamento na época 1976/1977.

1978 - O Rei de Espanha, Juan Carlos, e o Presidente da República Portuguesa, Ramalho Eanes, trocam os instrumentos de ratificação do Tratado de Amizade e Cooperação.

1986 - Acidente ferroviário na Póvoa de Santa Iria provoca 17 mortos e 83 feridos.

1992 - O Japão adota a semana de trabalho de cinco dias.

1992 - 19 pessoas morrem e 2300 ficam feridas no estádio Furiani, na Córsega, quando a tribuna provisória de 10 mil lugares cede antes da meia-final da Taça de França, entre o Bastia e Marselha.

1995 - O Canadá, representando 103 países, solicita formalmente na sede das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque, Estados Unidos, a prorrogação indefinida do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

1999 - Portugal e Indonésia assinam, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, os acordos que estabelecem o direito da autodeterminação de Timor-Leste.

2003 - O Tribunal da Relação de Guimarães ordena a prisão preventiva de Fátima Felgueiras, no âmbito do processo do "saco azul" da Câmara de Felgueiras. É desconhecido o paradeiro da autarca.

2005 - A proposta de Lei para a limitação dos mandatos dos cargos políticos executivos é aprovada na Assembleia da República.

2006 - Luís Marques Mendes é reeleito presidente do PSD, nas primeiras eleições diretas para a liderança do partido.

2009 - Realiza-se o primeiro exercício internacional de proteção civil em Portugal, com base num simulacro de sismo "PTQUAKE09" em simultâneo nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal.

2010 - O treinador português José Mourinho junta mais um título ao currículo ao vencer a Taça de Itália, depois do Inter de Milão bater a Roma por 1-0, no Estádio Olímpico da capital italiana.

2011 - O Sporting de Braga qualifica-se pela primeira vez para uma final de uma prova da UEFA ao eliminar o Benfica nas meias-finais da Liga Europa em futebol.

2011 - Um carro armadilhado embate contra um posto de polícia em Hilla (Iraque), provoca 24 mortos e 72 feridos. As autoridades admitem "vingança por Bin Laden".

2011 - A 'troika', constituída pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, apresenta o programa de assistência financeira a Portugal no valor de 78 mil milhões de euros.

2019 - Pelo menos 41 pessoas morrem e seis ficam feridas no incêndio de um avião Sukhoi Superjet-100 de passageiros da companhia russa Aeroflot, no aeroporto de Sheremetyovo, em Moscovo.

2019 - O Sporting de Braga conquista pela primeira vez o título de campeão nacional feminino de futebol.

2019 - Portugal soma a sua primeira vitória numa fase final do Campeonato da Europa de Futebol Feminino no escalão sub-17. Sob o comando do treinador nacional José Paisana, a equipa das Quinas vence por 3-1 a seleção da Bulgária, anfitriã do Europeu.

2023 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara o fim da emergência global para a covid-19 a nível global.

2024 - O Sporting sagra-se campeão português de futebol pela 20.ª vez, beneficiando da derrota do Benfica na visita ao Famalicão, por 2-0.

