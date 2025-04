Idoso ferido num acidente em Machico

Um homem de 80 anos ficou ferido esta manhã, na sequência de uma colisão ocorrida no túnel da Terça, em Machico, na entrada para a Viaexpresso do Porto da Cruz.

O condutor terá embatido com o carro na traseira de outra viatura. Como se queixava de dores no peito foi assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Machico e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os bombeiros estiveram no local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.