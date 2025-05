Maurício Melim antecipa saída

Depois de o DIÁRIO ter noticiado no sábado a sua saída do cargo, o responsável pela Saúde Pública da Região, Maurício Melim, revelou esta noite, em entrevista no Telejornal da RTP-Madeira, que solicitou à actual secretária regional de Saúde e Protecção Civil a cessação de sua comissão de serviço na qualidade de Autoridade de Saúde Regional, com efeitos imediatos.

Na televisão pública regional, o médico disse sentir-se desconsiderado por Micaela Freitas, que o dispensou após 40 anos de serviço, pedindo-lhe todavia para se mantivesse em funções durante um tempo indeterminado, pois a médica indicada para a função encontra-se de baixa.

Segundo Maurício Melim, a nova titular da pasta da Saúde justificou a sua dispensa com a necessidade de renovar as lideranças e a vontade de constituir equipas novas, não obstante de todos os dirigentes da Saúde se manterem, menos ele.

Conforme avançou o nosso matutino, na edição do último sábado, 3 de Maio, Maurício Melim será substituído no cargo por Susana Cunha Gonçalves, também especialista em Saúde Pública e que vem desempenhando até agora a função de Autoridade de Saúde do Funchal.

Maurício Melim foi nomeado em Outubro de 2023, depois de ter sido uma das principais figuras da área da Saúde no combate à pandemia de covid-19.

A Autoridade de Saúde exerce a vigilância sanitária, zela pela defesa da questão ambiental e, se necessário, pode ordenar a suspensão da actividade ou encerramento de estabelecimentos quando constituem risco para a saúde pública.