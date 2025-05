SANAS alertou casal de turistas para abandonar local que fica isolado com a subida da maré

O SANAS Madeira, através de uma publicação nas redes sociais, dá conta que na tarde deste sábado, numa saída de patrulhamento e treino, a tripulação embarcação salva-vidas SANAS105 detectou um casal numa área cuja subida da maré isola o seu acesso e saída, na mesma zona onde já foi evacuado um indivíduo no final do ano passado por helicóptero.

Explica que com a última maré baixa ultrapassada e em pleno horário de subida de maré, foram abordados pela equipa de serviço na Estação Salva-Vidas do Porto Moniz e aconselhados a sair do local antes que o mesmo ficasse isolado pela maré alta.

"Uma intervenção preventiva que, se tivermos em conta que a próxima maré vazia será apenas às 02h00 da madrugada, evitou males maiores. A equipa abandonou o local e continuou a sessão de treino quando confirmou que o jovem casal, na casa dos 30 anos e de nacionalidade estrangeira, chegaram à segurança do areal da Praia do Seixal", remata.