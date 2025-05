Panda é sinónimo de alegria

O concerto da Banda do Panda este sábado, 31 de Maio, em Santana, foi uma verdadeira alegria.

Tal como manda a tradição, o DIÁRIO, através da através da Lemon Live Entertainment, volta a assinalar o Dia Mundial da Criança com um concerto especial da Banda do Panda. Este ano, o espectáculo chega a quatro concelhos da Região. Hoje foi a vez do Funchal e de Santana.

O evento de entrada gratuita reuniu centenas de famílias que ficaram rendidas ao espectáculo que reuniu o Panda e os seus amigos, com destaque para a participação especial do Ruca e da Casa das Bonecas da Gaby.

Amanhã é a vez do Município da Ribeira Brava receber a magia do Panda.