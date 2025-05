Panda é já “uma tradição” num convívio de família

O concerto do Panda atraiu cerca de 3.500 pessoas, esta manhã, ao Parque de Santa Catarina, nesta que é já encarada como uma “tradição” que junta centenas de famílias. Com organização do DIÁRIO e numa produção conjunta da Lemon Entertainment e do Canal Panda, a banda do Panda juntou-se ao Ruca e à Gabby em torno do desporto.

As crianças deram cor ao parque, com muitos sorrisos, dança e alegria, respondendo aos pedidos do apresentador deste grande espectáculo, centrado no mundo do desporto.

Panda põe as crianças a vibrar no Parque de Santa Catarina Já está instalada a alegria no Parque de Santa Catarina com o concerto do Panda. Aliás, a música começou exactamente com o Panda em palco.

Diogo Villa-Boas, da Lemon Entertainment, reconhece que o Canal Panda é um canal importante e com uma marca reconhecida pelas crianças, o que leva a que centenas queiram estar presentes neste espectáculo. “Estamos a tirar do ecrã estas figuras que eles tanto gostam”, disse ao DIÁRIO. Além disso, reconheceu que o público madeirense tem uma enorme receptividade em relação ao Panda e aos seus conteúdos.

Já Susana Gomes, directora do canal Panda, assumiu ser “muito especial voltar à Madeira”, porque “somos sempre muito bem tratados e sabemos que espalhamos magia pelas famílias e pelas crianças que veem aqui, porque o espectáculo acaba por ser transversal”. “Toda a forma como somos acolhidos na Madeira é maravilhosa”, disse.

Ver Galeria Foto Rui Silva/ASPRESS

Quanto ao espectáculo, a directora do canal Panda indica que a escolha recaiu sobre duas personagens - o Ruca e a Gabby - que fazem parte da grelha do canal e que são muito queridas pelos mais novos. “São duas séries a que damos muita visibilidade, também pelas mensagens positivas que trazem para as crianças”, aponta Susana Gomes.

Por seu lado, Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal, frisa que este é um concerto que já é “uma tradição”, envolto num espírito de união e diversão. “É importante que se perceba que o Panda já atravessou várias gerações e que hoje, aqui, temos muitos pais que vivenciaram isto na primeira pessoa, quando crianças, e é muito engraçado vê-los a trazer os seus filhos para revisitar o universo do Panda”, assumiu a vereadora com o pelouro