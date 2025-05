Pequenada em delírio com a Banda do Panda em Santana

A alegria já se faz sentir em Santana, com a Banda do Panda a animar esta tarde de sábado ameno na costa Norte da Madeira. A música arrancou com o Panda em palco e, desde os primeiros acordes, a animação tomou conta da Praça da Cidade.

O espaço está replecto de crianças, acompanhadas por pais, familiares e amigos, num verdadeiro ambiente de convívio familiar. Para além da Banda do Panda, sobem também ao palco o Ruca e, na segunda parte do espectáculo, a Gabby, da Casa de Bonecas da Gabby.

Pelo recinto, é notória a popularidade da personagem: multiplicam-se os adereços da Gabby entre os mais pequenos — desde tshirts a bandoletes coloridas — que completam o entusiasmo vivido nesta celebração antecipada do Dia Internacional da Criança.