Panda põe as crianças a vibrar no Parque de Santa Catarina

Já está instalada a alegria no Parque de Santa Catarina com o concerto do Panda. Aliás, a música começou exactamente com o Panda em palco.

O recinto encontra-se repleto de crianças, acompanhadas pelos pais, tios e avós, nesqyw que é, acima de tudo, um convívio de família.

Em palco estará ainda o Ruca e, na segunda parte, a Gabby, da Casa de Bonecas da Gabby. E são os adereços da Gabby que mais surgem por entre as crianças, seja em tshirts ou nas bandoletes.